https://sputnik-georgia.ru/20231129/gvaramiya-mozhet-vozglavit-natsionalnoe-dvizhenie-284582797.html

Гварамия может возглавить "Национальное движение"?

Гварамия может возглавить "Национальное движение"?

Гварамия надеется, что ему больше не придется выражать свою позицию по этому вопросу 29.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-29T15:28+0400

2023-11-29T15:28+0400

2023-11-29T15:38+0400

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леван хабеишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия утверждает, что не имеет и не намерен иметь никакого отношения к происходящим в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) процессам. Об этом Гварамия написал на своей странице в соцсети в ответ на распространенную информацию о том, что он может занять место председателя "Нацдвижения", сместив с должности Левана Хабеишвили. Сам Хабеишвили ранее заявил, что у него есть мандат до 2025 года. Между тем за последние сутки представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД призвали Хабеишвили к отставке. По словам Гварамия, он надеется, что ему больше не придется выражать свою позицию по этому вопросу. "Я хотел бы попросить всех воздержаться от использования моего имени в этом контексте, потому что это не близко к реальности и усиливает и без того серьезную напряженность, это также вредно лично для меня", – отметил Гварамия. Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >> Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", - сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Коротко о Гварамия В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Сумбур вместо политики>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В итоге президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о помиловании Гварамия 22 июня 2023 года. Сразу после того, как Гварамия покинул тюрьму, он заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". А уже в сентябре 2023 года Гварамия прямо заявил, что намерен заниматься политикой. "Мое место в данный момент там, где политическими методами можно бороться и побеждать", – заявил Гварамия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение