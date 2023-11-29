https://sputnik-georgia.ru/20231129/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-284573277.html
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В октябре по сравнению с сентябрем цены на промышленную продукцию выросли на 1,8% 29.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-29T09:01+0400
2023-11-29T09:01+0400
2023-11-29T09:01+0400
грузия
новости
экономика
промышленность
цены
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262034611_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_e96e66c0c5bb2d6023c3dfe1f8dd8b74.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в октябре 2023 года понизился на 0,8% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 1,4%, в том числе цены на продовольствие не изменились, а в горнодобывающей цены выросли на 4,7%.В октябре по сравнению с сентябрем цены на промышленную продукцию выросли на 1,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Как изменились цены в Грузии – новая статистика >>При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 5,3%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 4,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 8,5%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 25,6%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 4,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2023 года составил 0,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,2%. В октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем 2023 года уровень инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262034611_190:0:2001:1358_1920x0_80_0_0_2cb30483d17244a73bfaa0fd8a73f057.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, промышленность, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, промышленность, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В октябре по сравнению с сентябрем цены на промышленную продукцию выросли на 1,8%
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в октябре 2023 года понизился на 0,8% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 1,4%, в том числе цены на продовольствие не изменились, а в горнодобывающей цены выросли на 4,7%.
В октябре по сравнению с сентябрем цены на промышленную продукцию выросли на 1,8%, сообщает "Сакстат"
.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 5,3%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,7%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 4,5%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 8,5%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 25,6%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 7,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 4,6%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в октябре 2023 года составил 0,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,2%. В октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем 2023 года уровень инфляции составил 0,6%.