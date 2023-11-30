https://sputnik-georgia.ru/20231130/100-mlrd-na-borbu-s-izmeneniem-klimata--v-tbilisi-glava-aziatskogo-banka-ozvuchil-plany--284616974.html

$100 млрд на борьбу с изменением климата – в Тбилиси глава Азиатского банка озвучил планы

$100 млрд на борьбу с изменением климата – в Тбилиси глава Азиатского банка озвучил планы

Ситуация с климатом ставит под угрозу критическую инфраструктуру в странах региона, заявил глава Азиатского банка развития 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T14:47+0400

2023-11-30T14:47+0400

2023-11-30T15:03+0400

экономика

грузия

азиатский банк развития (абр)

тбилиси

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) планирует направить 100 миллиардов долларов на усилия по борьбе с изменением климата до 2030 года, заявил президент АБР Масацугу Асакава на открытии Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Тбилиси. В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC и 30 ноября принимает 22-й министериал CAREC в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен для утверждения документ "Видение CAREC по изменению климата". По его словам, по состоянию на прошлый год у АБР уже расписан 21 миллиард долларов, из которых 6,5 миллиарда направлены в страны Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии.По словам Асакава, климатические потрясения стали более частыми и интенсивными. Асакава отметил актуальность темы министериала, поскольку регион сталкивается с неотложными вызовами развития, которые ни одна страна не может решить в одиночку. Региональная программа АБР отвечает стремлению Грузии стать логистическим хабом – премьер>>По его словам, страны сталкиваются с растущей неопределенностью из-за геополитической напряженности и изменчивой устойчивости цепочки поставок. Асакава выделил два вопроса повестки дня министериала, которые укрепят совместную работу участников. Вторым вопросом глава АБР выделил важность восполнения финансового дефицита. По его данным, странам Региональной программы экономического сотрудничества Центральной Азии потребуется более 1 триллиона долларов в год до 2030 года для удовлетворения потребностей в инфраструктурном секторе, поддержания экономического роста и реагирования на многогранные вызовы региона. Асакава выразил надежду, что удастся добиться реального прогресса в реализации рентабельных региональных инициатив по поддержке проектов, направленных на борьбу с изменением климата, диверсификации экономики, укреплении цепочек поставок и устойчивое развитие. В свою очередь о том, что правительство Грузии признает растущий спрос на энергию и необходимость борьбы с изменением климата, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Кроме того, по словам Гарибашвили, Грузия работает над разработкой проектов в сфере энергоэффективности и готова разработать политику в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, которая будет совместима с повесткой дня ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Программа CAREC Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии>>Министериал в Тбилиси открыл вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. После выступления премьера Ираклия Гарибашвили речь произнес президент АБР Масацугу Асакава. В мероприятии принимают участие высокопоставленные чиновники госорганов стран-участниц CAREC. В настоящее время в программе участвуют 10 стран. Мероприятие проводится ежегодно и является органом высокого уровня по разработке стратегии и политики CAREC. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, азиатский банк развития (абр), тбилиси, ираклий гарибашвили