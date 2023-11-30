https://sputnik-georgia.ru/20231130/regionalnaya-programma-abr-otvechaet-stremleniyu-gruzii-stat-logisticheskim-khabom---premer-284599627.html
Региональная программа АБР отвечает стремлению Грузии стать логистическим хабом – премьер
Региональная программа АБР отвечает стремлению Грузии стать логистическим хабом – премьер
Грузия готова реализовать масштабные инфраструктурные проекты, отметил премьер 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T11:19+0400
2023-11-30T11:19+0400
2023-11-30T12:01+0400
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ираклий гарибашвили
азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Политика Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития соответствует стремлению Грузии стать региональным транспортно-логистическим и торговым хабом, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на открытии Министерской конференции CAREC в Тбилиси. В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC и 30 ноября принимает 22-й министериал CAREC в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен для утверждения документ "Видение CAREC по изменению климата". Среди участников мероприятия президент АБР Масацугу Асакава.По словам премьера, в условиях, когда возрастает значение "Среднего коридора" как стабильной и безопасной альтернативы традиционным маршрутам, Грузия готова реализовать масштабные инфраструктурные проекты, способствующие улучшению транспортно-логистических связей. Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии>>Гарибашвили подчеркнул решающую роль Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и Азиатского банка развития в содействии региональному экономическому сотрудничеству. Кроме того, Гарибашвили отметил, что Грузия успешно выполнила возложенную ответственность в качестве страны-председателя CAREC в 2023 году, и поблагодарил все госструктуры, участвующие в этой важной миссии. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. Министериал в Тбилиси открыл вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. После выступления премьера Ираклия Гарибашвили речь произнес президент АБР Масацугу Асакава. В мероприятии принимают участие высокопоставленные чиновники госорганов стран-участниц CAREC. В настоящее время в программе участвуют 10 стран.Мероприятие проводится ежегодно и является органом высокого уровня по разработке стратегии и политики CAREC.О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?>>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр)
грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр)
Региональная программа АБР отвечает стремлению Грузии стать логистическим хабом – премьер
11:19 30.11.2023 (обновлено: 12:01 30.11.2023)
Грузия готова реализовать масштабные инфраструктурные проекты, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Политика Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития соответствует стремлению Грузии стать региональным транспортно-логистическим и торговым хабом, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на открытии Министерской конференции CAREC в Тбилиси.
В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC и 30 ноября принимает 22-й министериал CAREC в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен для утверждения документ "Видение CAREC по изменению климата". Среди участников мероприятия президент АБР Масацугу Асакава.
"Основное направление политики Программы регионального сотрудничества в Центральной Азии точно соответствует стремлению Грузии стать региональным хабом, который выступит в качестве упрощенного и ускоренного торгового и транзитного маршрута между Европой и Азией", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, в условиях, когда возрастает значение "Среднего коридора" как стабильной и безопасной альтернативы традиционным маршрутам, Грузия готова реализовать масштабные инфраструктурные проекты, способствующие улучшению транспортно-логистических связей.
Гарибашвили подчеркнул решающую роль Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и Азиатского банка развития в содействии региональному экономическому сотрудничеству.
"Они оба внесли большой вклад в многочисленные проекты и мероприятия, реализуемые в Грузии. С тех пор как Грузия присоединилась к региональной программе Центрально-Азиатского экономического сотрудничества в 2016 году, здесь, в Грузии, мобилизовано около 3 миллиардов долларов инвестиций", – сказал он.
Кроме того, Гарибашвили отметил, что Грузия успешно выполнила возложенную ответственность в качестве страны-председателя CAREC в 2023 году, и поблагодарил все госструктуры, участвующие в этой важной миссии.
"Скоро, в 2024 году, мы проведем 57-ю ежегодную встречу Азиатского банка развития в Тбилиси, и я уверен, что это мероприятие станет выдающейся площадкой для обсуждения проблем регионального и глобального развития и предлагаемых решений", – сказал он.
Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах.
CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе.
Министериал в Тбилиси открыл вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. После выступления премьера Ираклия Гарибашвили речь произнес президент АБР Масацугу Асакава. В мероприятии принимают участие высокопоставленные чиновники госорганов стран-участниц CAREC. В настоящее время в программе участвуют 10 стран.
Мероприятие проводится ежегодно и является органом высокого уровня по разработке стратегии и политики CAREC.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов.
Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.