https://sputnik-georgia.ru/20231130/regionalnaya-programma-abr-otvechaet-stremleniyu-gruzii-stat-logisticheskim-khabom---premer-284599627.html

Региональная программа АБР отвечает стремлению Грузии стать логистическим хабом – премьер

Региональная программа АБР отвечает стремлению Грузии стать логистическим хабом – премьер

Грузия готова реализовать масштабные инфраструктурные проекты, отметил премьер 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T11:19+0400

2023-11-30T11:19+0400

2023-11-30T12:01+0400

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азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Политика Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития соответствует стремлению Грузии стать региональным транспортно-логистическим и торговым хабом, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на открытии Министерской конференции CAREC в Тбилиси. В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC и 30 ноября принимает 22-й министериал CAREC в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен для утверждения документ "Видение CAREC по изменению климата". Среди участников мероприятия президент АБР Масацугу Асакава.По словам премьера, в условиях, когда возрастает значение "Среднего коридора" как стабильной и безопасной альтернативы традиционным маршрутам, Грузия готова реализовать масштабные инфраструктурные проекты, способствующие улучшению транспортно-логистических связей. Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии>>Гарибашвили подчеркнул решающую роль Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и Азиатского банка развития в содействии региональному экономическому сотрудничеству. Кроме того, Гарибашвили отметил, что Грузия успешно выполнила возложенную ответственность в качестве страны-председателя CAREC в 2023 году, и поблагодарил все госструктуры, участвующие в этой важной миссии. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. Министериал в Тбилиси открыл вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. После выступления премьера Ираклия Гарибашвили речь произнес президент АБР Масацугу Асакава. В мероприятии принимают участие высокопоставленные чиновники госорганов стран-участниц CAREC. В настоящее время в программе участвуют 10 стран.Мероприятие проводится ежегодно и является органом высокого уровня по разработке стратегии и политики CAREC.О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?>>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили, азиатский банк развития (абр)