https://sputnik-georgia.ru/20231130/nizhe-nulya--deputat-gruzinskoy-mechty-o-polozhenii-v-natsdvizhenii-284616015.html

"Ниже нуля" – депутат "Грузинской мечты" о положении в "Нацдвижении"

"Ниже нуля" – депутат "Грузинской мечты" о положении в "Нацдвижении"

Бывшая правящая партия исчерпала свой ресурс, уверен политик 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T15:05+0400

2023-11-30T15:05+0400

2023-11-30T15:05+0400

грузия

единое национальное движение

новости

политика

тбилиси

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Происходящие в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) процессы хорошо демонстрируют, что ресурс и потенциал этой партии ниже нуля, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. На заседании политсовета "Нацдвижения" 29 ноября было принято решение о расширении ее состава. В политсовет добавились 20 членов – это те люди, которые разделяют т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября. Среди новых членов есть и старые лица партии, такие как Севдиа Угрехелидзе и Ника Вачеишвили. Между тем представители ряда районных организаций и депутаты сакребуло от ЕНД продолжают требовать отставки председателя "Нацдвижения" Левана Хабеишвили и назначения новых выборов. Они призывают Хабеишвили взять на себя ответственность за бездействие и углубление внутреннего противостояния в партии, которое особенно обострилось после того, как он сменил на этой должности Нику Мелия. Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >> На этот раз к призыву присоединилась районная организация Кахети. Совместное заявление подписали члены фракции "Единое национальное движение" сакребуло районов Сигнахи, Телави, Гурджаани и Лагодехи, а также активисты и соратники. "Внутри партии сложилась совершенно недемократическая ситуация. Свобода слова, свобода инакомыслия неприемлемы для нового менеджмента. Поэтому Хабеишвили должен взять на себя ответственность и уйти со своего поста", – заявила член районной организации Сигнахи Нато Усенашвили. Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Сумбур вместо политики>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", - сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, единое национальное движение, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия