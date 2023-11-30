https://sputnik-georgia.ru/20231130/novye-pravila-prizyva-v-gruzii---studenty-na-distantsionke-ne-smogut-otkosit-ot-armii-284627648.html

Новые правила призыва в Грузии - студенты на дистанционке не смогут "откосить" от армии

Новые правила призыва в Грузии - студенты на дистанционке не смогут "откосить" от армии

Обучение в вузе останется причиной для отсрочки прохождения службы в Силах обороны, и студенты будут служить только по желанию 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T23:56+0400

2023-11-30T23:56+0400

2023-11-30T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Дистанционная форма обучения в вузе с 1 января 2024 года больше не будет в Грузии причиной для отсрочки от армии, соответствующие поправки в Кодекс обороны Грузии принял парламент в третьем окончательном чтении. Согласно новшествам, обучение в вузе останется причиной для отсрочки прохождения службы в Силах обороны, и студенты будут служить только по желанию. При этом отсрочка коснется и студентов обучающихся в иностранных вузах. А вот студентам выбравшим дистанционную форму обучения в вузах придется служить в армии, правда им предложат выбор исходя из их взглядов выбрать или программу резервиста или один из видов службы в Силах обороны - в боевом подразделении, в подразделениях охраны или снабжения либо курс подготовки младшего командного состава. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу >>Кроме того призывники смогут обжаловать решение о призыве в армию в суде. Для этого у них будет 15 дней после оповещения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, оборона грузии, министерство обороны грузии