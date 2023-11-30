https://sputnik-georgia.ru/20231130/pravila-katolicheskogo-rozhdestvenskogo-posta-2023-traditsii-i-ritualy-284627223.html
Правила католического Рождественского поста 2023: традиции и ритуалы
Правила католического Рождественского поста 2023: традиции и ритуалы
Рождество Христово католики ежегодно празднуют 25 декабря – празднику предшествует Рождественский пост, который в 2023-м начинается 3 декабря 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T23:24+0400
2023-11-30T23:24+0400
2023-11-30T23:30+0400
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О правилах, традициях и ритуалах католического Рождественского поста читайте в Sputnik Грузия. Правила, традиции и ритуалы Католический Рождественский пост, или Адвент, что означает "пришествие" в переводе с латинского – это период покаяния с определенными правилами, традициями и ритуалами. По традиции в период католического Рождественского поста духовенство надевает одежды фиолетового цвета, которые символизируют всеобщее покаяние, а паства исповедуется, чтобы участвовать в Рождественских богослужениях с чистым сердцем и принять Причастие. Каждое воскресенье в католический Рождественский пост имеет особый смысл. В храмах проводят богослужения, посвященные определенной теме, которая имеет особое символичное значение. Евангельские чтения в первое воскресенье поста посвящены пришествию Спасителя в конце времен, во второе – переходу от Ветхого к Новому Завету, в третье – служению Иоанна Крестителя, а в четвертое – событиям, предшествующим Рождеству Сына Божьего. По традиции в католический Рождественский пост в храмах у алтарей устанавливают венок круглой формы с четырьмя свечами. В каждое воскресенье Адвента зажигают по одной свече. В 2023 году ритуал зажжения пройдет 3, 10, 17 и 24 декабря. Форма венка – это символ вечности, а его зеленый цвет – надежды, как и ветки рождественской елки. Католический Рождественский пост, который обычно длится 23-28 дней, особых ограничений в питании не предусматривает – по церковным правилам верующие по пятницам отказываются от мясных продуктов, а в некоторых регионах и от молочных. Церковные правила также предусматривают ограничение приемов пищи до 1-2 раз в день. Несмотря на то, что церковные правила католического и православного Рождественского поста отличаются друг от друга, смысл остается одинаковым – это стремление верующих смирить плоть и очиститься от грехов. В католический Рождественский пост больше времени уделяют посещению церкви, молитвам и общению с семьей. Священнослужители напоминают, что в католический Рождественский пост человек, в первую очередь, должен позаботится о своей душе. Без этого ограничения в питании окажутся напрасными. По традиции верующие до начала католического Рождественского поста ставят перед собой определенную цель, то есть помимо ограничений в еде, они также воздерживаются от интимной близости, увеселительных мероприятий, а также совершают добрые дела. Верующие по правилам католического рождественского поста должны готовиться к предстоящей исповеди, избегая чревоугодия, чрезмерного веселья и шумных компаний. По церковным правилам обряд венчания в рождественский пост не проводится. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20231127/pravoslavnyy-rozhdestvenskiy-post-2023-chto-nelzya-delat-pravila-posta-284518753.html
https://sputnik-georgia.ru/20231127/rozhdestvenskiy-post-2023-2024-kalendar-posta-chto-mozhno-i-nelzya-est-284539358.html
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Правила католического Рождественского поста 2023: традиции и ритуалы
23:24 30.11.2023 (обновлено: 23:30 30.11.2023)
Рождество Христово католики ежегодно празднуют 25 декабря – празднику предшествует Рождественский пост, который в 2023-м начинается 3 декабря
О правилах, традициях и ритуалах католического Рождественского поста читайте в Sputnik Грузия.
Правила, традиции и ритуалы
Католический Рождественский пост, или Адвент, что означает "пришествие" в переводе с латинского – это период покаяния с определенными правилами, традициями и ритуалами.
По традиции в период католического Рождественского поста духовенство надевает одежды фиолетового цвета, которые символизируют всеобщее покаяние, а паства исповедуется, чтобы участвовать в Рождественских богослужениях с чистым сердцем и принять Причастие.
Каждое воскресенье в католический Рождественский пост имеет особый смысл. В храмах проводят богослужения, посвященные определенной теме, которая имеет особое символичное значение. Евангельские чтения в первое воскресенье поста посвящены пришествию Спасителя в конце времен, во второе – переходу от Ветхого к Новому Завету, в третье – служению Иоанна Крестителя, а в четвертое – событиям, предшествующим Рождеству Сына Божьего.
По традиции в католический Рождественский пост в храмах у алтарей устанавливают венок круглой формы с четырьмя свечами. В каждое воскресенье Адвента зажигают по одной свече. В 2023 году ритуал зажжения пройдет 3, 10, 17 и 24 декабря.
Форма венка – это символ вечности, а его зеленый цвет – надежды, как и ветки рождественской елки.
Католический Рождественский пост, который обычно длится 23-28 дней, особых ограничений в питании не предусматривает – по церковным правилам верующие по пятницам отказываются от мясных продуктов, а в некоторых регионах и от молочных. Церковные правила также предусматривают ограничение приемов пищи до 1-2 раз в день.
Несмотря на то, что церковные правила католического и православного Рождественского поста отличаются друг от друга, смысл остается одинаковым – это стремление верующих смирить плоть и очиститься от грехов.
В католический Рождественский пост больше времени уделяют посещению церкви, молитвам и общению с семьей. Священнослужители напоминают, что в католический Рождественский пост человек, в первую очередь, должен позаботится о своей душе. Без этого ограничения в питании окажутся напрасными.
По традиции верующие до начала католического Рождественского поста ставят перед собой определенную цель, то есть помимо ограничений в еде, они также воздерживаются от интимной близости, увеселительных мероприятий, а также совершают добрые дела.
Верующие по правилам католического рождественского поста должны готовиться к предстоящей исповеди, избегая чревоугодия, чрезмерного веселья и шумных компаний.
По церковным правилам обряд венчания в рождественский пост не проводится.
Материал подготовлен на основе открытых источников