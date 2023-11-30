https://sputnik-georgia.ru/20231130/uluchshenie-logisticheskikh-svyazey-v-srednem-koridore--premer-gruzii-o-krupnykh-proektakh-284622517.html

Улучшение логистических связей в Среднем коридоре – премьер Грузии о крупных проектах

Улучшение логистических связей в Среднем коридоре – премьер Грузии о крупных проектах

Для беспрепятственной работы коридора необходимо создание совместных пунктов пропуска, что позволит соседним странам синхронно осуществлять грузоперевозки по... 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T18:19+0400

2023-11-30T18:19+0400

2023-11-30T18:47+0400

грузия

новости

экономика

транспорт в грузии

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1e/284622347_0:0:1220:686_1920x0_80_0_0_c45afd2759de299d5b29362afa842f30.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузия готова реализовать масштабные проекты для улучшения транспортно-логистических связей в Среднем коридоре, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на открытии Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC в Тбилиси. В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC и 30 ноября приняла 22-й министериал CAREC в Тбилиси. Среди запланированных крупных проектов премьер выделил строительства первого глубоководного порта в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), проект модернизации железной дороги и строительство нового международного аэропорта в Тбилиси, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Речь идет о строительстве на территории бывшего аэродрома в Вазиани (близ Тбилиси) нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих архитекторов и архитектурных групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Как заявил в начале ноября Гарибашвили, строительство порта в Анаклия начнется в марте-апреле 2024 года. На данный момент активно идет отбор инвестора, который будет выявлен не позднее января 2024 года. Роль Среднего коридора в глобальной экономике растет – премьер-министр Грузии >>Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Что касается проекта модернизации грузинской железной дороги, который завершится к 2024 году, она увеличит годовую грузоподъемность вдвое и составит 48 миллионов тонн в год. Речь идет о проекте модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури. Проект стартовал в 2012 году. Он предусматривает строительство нового 38-километрового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка. Стоимость проекта – 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. По словам Гарибашвили, для беспрепятственной работы Cреднего коридора необходимо создание инфраструктуры совместных пунктов пропуска, что позволит соседним странам синхронно осуществлять грузоперевозки по принципу единого окна. Такой подход направлен на минимизацию затрат на транспортировку грузов, при этом максимально эффективно используя новейшие технологические достижения, сказал он. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Сотрудничество Грузии с Восточной Европой и Китаем важно для Среднего коридора – министр>>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, транспорт в грузии, ираклий гарибашвили