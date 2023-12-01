https://sputnik-georgia.ru/20231201/gruziya-vse-esche-zhdet-otveta-ot-gosdepa-ssha-po-sanktsiyam-protiv-sudey--glava-verkhovnogo-suda-284651480.html

Грузия все еще ждет ответа от Госдепа США по санкциям против судей – глава Верховного суда

Грузия все еще ждет ответа от Госдепа США по санкциям против судей – глава Верховного суда

Власти Грузии уже несколько месяцев просят предоставить Госдеп доказательства обоснованности введения санкций против грузинских судей 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T20:21+0400

2023-12-01T20:21+0400

2023-12-01T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия все еще ждет доказательств от Государственного департамента США, по решению которого ввели санкции против грузинских судей, заявила председатель Верховного суда Нино Кадагидзе. США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, илья дарчиашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, келли дегнан, сша, михаил чинчаладзе, госдеп сша, госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии