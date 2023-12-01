https://sputnik-georgia.ru/20231201/vlasti-gruzii-gotovy-obespechit-svobodnye-vybory--glava-mid-284637556.html

Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы – глава МИД

Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы – глава МИД

Парламентские выборы в Грузии с 5-процентным проходным барьером состоятся в октябре 2024 года 01.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузия готова обеспечить свободный, справедливый и прозрачный избирательный процесс на предстоящих парламентских выборах 2024 года, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Встреча прошла в рамках министериала ОБСЕ в столице Северной Македонии – Скопье. По информации на сайте МИД, глава грузинского внешнеполитического ведомства предоставил директору БДИПЧ исчерпывающую информацию о выполнении Грузией 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса страны-кандидата в ЕС, а также о плане реализации рекомендаций, содержащихся в отчете Еврокомиссии о расширении. Как отмечено в сообщении, на встрече внимание было уделено традиции плодотворного сотрудничества Грузии с организацией, которое внесло значительный вклад в успешные демократические реформы в стране в области прав человека, правосудия, государственных институтов, управления выборами и других важных областях. В "Грузинской мечте" разъяснили, чем опасны дистанционные электронные выборы>>Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Парламент Грузии работает над решением проблемы со старыми удостоверениями личности>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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