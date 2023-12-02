https://sputnik-georgia.ru/20231202/gosudarstvo-prodolzhit-pomogat-fundukovodam-gruzii-i-v-2024-godu-284658663.html
Государство продолжит помогать фундуководам Грузии и в 2024 году
Государство продолжит помогать фундуководам Грузии и в 2024 году
В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T10:14+0400
2023-12-02T10:14+0400
2023-12-02T10:14+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составит 20 миллионов лари, сообщает Агентство развития села. Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года и предусматривает субсидирование стоимости агрохимикатов и пестицидов. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получили от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (184,5 доллара) на 1 гектар. В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами. Экспорт грузинского фундука и грецких орехов сократился – новые данные >>Для получения финансовой помощи до 90 тысяч фундуководов зарегистрировали более 44 тысяч гектаров своих плантаций в кадастре фундука до 18 февраля 2023 года. Начисленные агробаллы фермеры смогли использовать в более 500 специализированных магазинах по всей стране до 31 августа. Бенефициары, включенные в программу, получают субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank. Помощь отрасли Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Почему в Грузии ухудшилось качество фундука? – ответ главы Ассоциации>>Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
Государство продолжит помогать фундуководам Грузии и в 2024 году
В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составит 20 миллионов лари, сообщает Агентство развития села.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года и предусматривает субсидирование стоимости агрохимикатов и пестицидов. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получили от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (184,5 доллара) на 1 гектар.
В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами.
Для получения финансовой помощи до 90 тысяч фундуководов зарегистрировали более 44 тысяч гектаров своих плантаций в кадастре фундука до 18 февраля 2023 года.
Начисленные агробаллы фермеры смогли использовать в более 500 специализированных магазинах по всей стране до 31 августа.
Бенефициары, включенные в программу, получают субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank.
Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли.
По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.
Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.