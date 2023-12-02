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Государство продолжит помогать фундуководам Грузии и в 2024 году
Государство продолжит помогать фундуководам Грузии и в 2024 году
В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T10:14+0400
2023-12-02T10:14+0400
экономика
грузия
новости
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составит 20 миллионов лари, сообщает Агентство развития села. Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года и предусматривает субсидирование стоимости агрохимикатов и пестицидов. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получили от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (184,5 доллара) на 1 гектар. В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами. Экспорт грузинского фундука и грецких орехов сократился – новые данные &gt;&gt;Для получения финансовой помощи до 90 тысяч фундуководов зарегистрировали более 44 тысяч гектаров своих плантаций в кадастре фундука до 18 февраля 2023 года. Начисленные агробаллы фермеры смогли использовать в более 500 специализированных магазинах по всей стране до 31 августа. Бенефициары, включенные в программу, получают субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank. Помощь отрасли Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Почему в Грузии ухудшилось качество фундука? – ответ главы Ассоциации&gt;&gt;Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии

Государство продолжит помогать фундуководам Грузии и в 2024 году

10:14 02.12.2023
© photo: Sputnik / StringerПроизводство фундука в Грузии
Производство фундука в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские фермеры смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составит 20 миллионов лари, сообщает Агентство развития села.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года и предусматривает субсидирование стоимости агрохимикатов и пестицидов. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получили от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (184,5 доллара) на 1 гектар.
В текущем году фермеры получили около 21 миллиона лари целевой помощи на приобретение средств по уходу за фундуковыми садами.
Экспорт грузинского фундука и грецких орехов сократился – новые данные >>
Для получения финансовой помощи до 90 тысяч фундуководов зарегистрировали более 44 тысяч гектаров своих плантаций в кадастре фундука до 18 февраля 2023 года.
Начисленные агробаллы фермеры смогли использовать в более 500 специализированных магазинах по всей стране до 31 августа.
Бенефициары, включенные в программу, получают субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank.

Помощь отрасли

Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли.
По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.
Почему в Грузии ухудшилось качество фундука? – ответ главы Ассоциации>>
Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.
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