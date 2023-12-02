https://sputnik-georgia.ru/20231202/nuzhno-bolshe-konkretiki--deputaty-pravyaschey-partii-snova-kritikuyut-prezidenta-gruzii-284665391.html

Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии

Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии

Президент Грузии заявила, что в стране "существуют проблемы с независимостью институтов" 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T18:49+0400

2023-12-02T18:49+0400

2023-12-02T19:00+0400

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова стала объектом критики депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за свои высказывания. Зурабишвили в одном из выступлений в рамках своей кампании "Наш голос – Европе" заявила, что "граждане не могут найти правосудия в Грузии и существуют проблемы с независимостью институтов"."Когда человек является президентом страны, на нем лежит больше ответственности, и я считаю, что конкретика необходима", – добавил он. Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат>>А вот другой депутат от "Грузинской мечты" Гия Вольский считает президента Грузии инструментом радикальной оппозиции.Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Грузия 14-15 декабря ждет решения Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка>>При этом Вольский заявил, что заявление президента Грузии о независимости институтов в стране неверное. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума. К 2011 году против Грузии было подано 3 045 исков, а уже к 2023 их число стало 147, что является историческим минимумом для Грузии, сообщил министр. Президент и "Мечта"Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, рати брегадзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента