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https://sputnik-georgia.ru/20231202/nuzhno-bolshe-konkretiki--deputaty-pravyaschey-partii-snova-kritikuyut-prezidenta-gruzii-284665391.html
Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии
Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии
Президент Грузии заявила, что в стране "существуют проблемы с независимостью институтов" 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T18:49+0400
2023-12-02T19:00+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
грузия - евросоюз
евросоюз
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова стала объектом критики депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за свои высказывания. Зурабишвили в одном из выступлений в рамках своей кампании "Наш голос – Европе" заявила, что "граждане не могут найти правосудия в Грузии и существуют проблемы с независимостью институтов"."Когда человек является президентом страны, на нем лежит больше ответственности, и я считаю, что конкретика необходима", – добавил он. Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат&gt;&gt;А вот другой депутат от "Грузинской мечты" Гия Вольский считает президента Грузии инструментом радикальной оппозиции.Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Грузия 14-15 декабря ждет решения Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка&gt;&gt;При этом Вольский заявил, что заявление президента Грузии о независимости институтов в стране неверное. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума. К 2011 году против Грузии было подано 3 045 исков, а уже к 2023 их число стало 147, что является историческим минимумом для Грузии, сообщил министр. Президент и "Мечта"Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, рати брегадзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, рати брегадзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента

Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии

18:49 02.12.2023 (обновлено: 19:00 02.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили в парламенте
Саломе Зурабишвили в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Президент Грузии заявила, что в стране "существуют проблемы с независимостью институтов"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова стала объектом критики депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за свои высказывания.
Зурабишвили в одном из выступлений в рамках своей кампании "Наш голос – Европе" заявила, что "граждане не могут найти правосудия в Грузии и существуют проблемы с независимостью институтов".

"То, что она была уличена Конституционным судом в грубом нарушении Конституции, похоже, не дает ей покоя. Поэтому госпожа Зурабишвили должна винить себя за то, что случилось в Конституционном суде, и винить себя за тот вердикт, который ей вынес суд. Похоже, Зурабишвили не смогла забыть эту обиду и теперь обобщает свой случай", – сказал депутат правящей партии Гия Цагареишвили.

"Когда человек является президентом страны, на нем лежит больше ответственности, и я считаю, что конкретика необходима", – добавил он.
Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат>>
А вот другой депутат от "Грузинской мечты" Гия Вольский считает президента Грузии инструментом радикальной оппозиции.
Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа".

"Президент – один из факторов, механизм, используемый радикальной оппозицией для того, чтобы, может, хотя бы в период до 15 декабря создать негативное отношение к власти, и если на фоне этого негативного отношения все равно будет принято положительное решение, чтобы им было что сказать, что позитивное расположение было обусловлено обществом или их усилием", – сказал Вольский.

Грузия 14-15 декабря ждет решения Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка>>
При этом Вольский заявил, что заявление президента Грузии о независимости институтов в стране неверное.

"Если это заявление относится к суду, то она прекрасно знает, что количество обращений в ЕСПЧ значительно сократилось, и настолько, что это может даже привести к переоценке грузинской системы правосудия и продвижению на передовые позиции в рейтингах", – заявил Гия Вольский.

По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума. К 2011 году против Грузии было подано 3 045 исков, а уже к 2023 их число стало 147, что является историческим минимумом для Грузии, сообщил министр.

Президент и "Мечта"

Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.
В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.
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