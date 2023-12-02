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Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии
Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии
Президент Грузии заявила, что в стране "существуют проблемы с независимостью институтов" 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T18:49+0400
2023-12-02T18:49+0400
2023-12-02T19:00+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
грузия - евросоюз
евросоюз
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова стала объектом критики депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за свои высказывания. Зурабишвили в одном из выступлений в рамках своей кампании "Наш голос – Европе" заявила, что "граждане не могут найти правосудия в Грузии и существуют проблемы с независимостью институтов"."Когда человек является президентом страны, на нем лежит больше ответственности, и я считаю, что конкретика необходима", – добавил он. Президент Грузии может примкнуть к одной из оппозиционных партий – депутат>>А вот другой депутат от "Грузинской мечты" Гия Вольский считает президента Грузии инструментом радикальной оппозиции.Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Грузия 14-15 декабря ждет решения Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка>>При этом Вольский заявил, что заявление президента Грузии о независимости институтов в стране неверное. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума. К 2011 году против Грузии было подано 3 045 исков, а уже к 2023 их число стало 147, что является историческим минимумом для Грузии, сообщил министр. Президент и "Мечта"Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, рати брегадзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз, рати брегадзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Нужно больше конкретики – депутаты правящей партии снова критикуют президента Грузии
18:49 02.12.2023 (обновлено: 19:00 02.12.2023)
Президент Грузии заявила, что в стране "существуют проблемы с независимостью институтов"
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова стала объектом критики депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за свои высказывания.
Зурабишвили в одном из выступлений в рамках своей кампании "Наш голос – Европе" заявила, что "граждане не могут найти правосудия в Грузии и существуют проблемы с независимостью институтов".
"То, что она была уличена Конституционным судом в грубом нарушении Конституции, похоже, не дает ей покоя. Поэтому госпожа Зурабишвили должна винить себя за то, что случилось в Конституционном суде, и винить себя за тот вердикт, который ей вынес суд. Похоже, Зурабишвили не смогла забыть эту обиду и теперь обобщает свой случай", – сказал депутат правящей партии Гия Цагареишвили.
"Когда человек является президентом страны, на нем лежит больше ответственности, и я считаю, что конкретика необходима", – добавил он.
А вот другой депутат от "Грузинской мечты" Гия Вольский считает президента Грузии инструментом радикальной оппозиции.
Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа".
"Президент – один из факторов, механизм, используемый радикальной оппозицией для того, чтобы, может, хотя бы в период до 15 декабря создать негативное отношение к власти, и если на фоне этого негативного отношения все равно будет принято положительное решение, чтобы им было что сказать, что позитивное расположение было обусловлено обществом или их усилием", – сказал Вольский.
Грузия 14-15 декабря ждет решения Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
При этом Вольский заявил, что заявление президента Грузии о независимости институтов в стране неверное.
"Если это заявление относится к суду, то она прекрасно знает, что количество обращений в ЕСПЧ значительно сократилось, и настолько, что это может даже привести к переоценке грузинской системы правосудия и продвижению на передовые позиции в рейтингах", – заявил Гия Вольский.
По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, число частных исков против Грузии из-за нарушения прав внутри страны в Европейском суде по правам человека достигло исторического минимума. К 2011 году против Грузии было подано 3 045 исков, а уже к 2023 их число стало 147, что является историческим минимумом для Грузии, сообщил министр.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.
В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.