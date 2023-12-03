https://sputnik-georgia.ru/20231203/deputat-rasskazal-o-shansakh-natsdvizheniya-na-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii-284680143.html

Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии

Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии

В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с... 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T21:28+0400

2023-12-03T21:28+0400

2023-12-03T23:21+0400

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михаил саакашвили

леван хабеишвили

созар субари

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года в Грузии будут последними, на которых самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" добьется каких-то результатов, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа", депутат Созар Субари в эфире телекомпании "Имеди". В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. По словам депутат, "Национальное движение" нанесло огромный удар по государству. "Сегодня уже пишут, что Хабеишвили, вероятно, скоро отстранят. Не знаю, это их дело. Они могут делать, что хотят. Это была партия, которая нанесла огромный удар по грузинскому государству", – сказал Субари. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии >>Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Страсти в "Нацдвижении" О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". "Нацдвижение" разделилось на большевиков и меньшевиков – лидер правящей партии Грузии >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, созар субари, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024