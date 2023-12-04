https://sputnik-georgia.ru/20231204/glava-parlamenta-gruzii-obvinil-npo-v-podgotovke-diskreditatsii-vyborov-2024-goda-284693365.html

Глава парламента Грузии обвинил НПО в подготовке дискредитации выборов 2024 года

Глава парламента Грузии обвинил НПО в подготовке дискредитации выборов 2024 года

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Отчет НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) относительно использования электронных технологий в... 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T16:00+0400

2023-12-04T16:00+0400

2023-12-04T16:42+0400

грузия

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каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

келли дегнан

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Отчет НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) относительно использования электронных технологий в процессе голосования является манипулятивным и спекулятивным и вызывает подозрения, что готовится дискредитация предстоящих парламентских выборов, заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили. Согласно обнародованной ISFED оценке от 22 ноября, устройство для верификации избирателей не проверяет личность избирателей с помощью биометрических данных, что все еще оставляет теоретическую возможность многократного голосования. Что касается процесса голосования и подсчета голосов, то ввезенное в Грузию устройство оптического распознавания знаков является относительно устаревшей технологией, которая не может ответить на все вызовы. Глава грузинского законодательного органа еще раз призвал ISFED и ее доноров, среди которых крупнейшим является Агентство США по международному развитию (USAID), еще раз критически осознать те погрешности, которые имели место во время парламентских выборах 2020 года со стороны НПО и сделать из этого выводы. В правящей партии утверждают, что НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) была занята фальсификацией результатов парламентских выборов 2020 года и целенаправленно пыталась ввести общество в заблуждение. Речь идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов. Скандал с ISFED В начале декабря 2020 года НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" оказалась в центре внимания общественности после того, как уточнила итоги параллельного подсчета. ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября 2020 года параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждала, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирования коалиционного правительства. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID>>В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии. Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО. Он назвал обнародование ошибочных результатов параллельного подсчета голосов мошенничеством и частью революционного сценария, который готовила оппозиция. В правящей партии также заявили, что НПО потеряла нейтралитет после требования об отставке премьера и правительства. Между тем Келли Дегнан, которая на тот момент занимала должность посла США в Грузии, заявила, что США полностью доверяют ISFED, и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами". Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Почему USAID скрывало ошибку НПО по выборам? Власти Грузии ждут разъяснений>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, келли дегнан, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024