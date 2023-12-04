https://sputnik-georgia.ru/20231204/narushenie-prav-potrebiteley-v-gruzii--otchet-agentstva-konkurentsii-284694040.html
Нарушение прав потребителей в Грузии – отчет Агентства конкуренции
Нарушение прав потребителей в Грузии – отчет Агентства конкуренции
По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T16:57+0400
2023-12-04T16:57+0400
2023-12-04T17:18+0400
грузия
новости
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общество
защита прав потребителей
агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 509 заявлений о возможном нарушении прав потребителей, зарегистрированных до 1 декабря 2023 года, и изучает 285 из них, говорится в сообщении на сайте ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. За отчетный период Агентство в 123 случаях оформило 83 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка >>Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 45 случаям из 69 полностью исчерпаны. За неисполнение возложенного агентством обязательства в 20 случаях были оштрафованы девять торговцев. По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 85%, за ним следует Аджария с 6%, Имерети с 4%, Кахети с 2%. В Грузии компанию по продаже стройматериалов уличили в нарушении прав потребителей >>Согласно полученным и обработанным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара – 172, о возврате денег составляет 150, о запрете вводящих в заблуждение действий – 48, о безусловном возврате товара – 26, поставке товара в установленный срок – 18, о прочем – 95. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 65% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 16% – транспорт и складирование, 5% – строительство, 4% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
Нарушение прав потребителей в Грузии – отчет Агентства конкуренции
16:57 04.12.2023 (обновлено: 17:18 04.12.2023)
По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 509 заявлений о возможном нарушении прав потребителей, зарегистрированных до 1 декабря 2023 года, и изучает 285 из них, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
За отчетный период Агентство в 123 случаях оформило 83 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 45 случаям из 69 полностью исчерпаны. За неисполнение возложенного агентством обязательства в 20 случаях были оштрафованы девять торговцев.
По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 85%, за ним следует Аджария с 6%, Имерети с 4%, Кахети с 2%.
Согласно полученным и обработанным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара – 172, о возврате денег составляет 150, о запрете вводящих в заблуждение действий – 48, о безусловном возврате товара – 26, поставке товара в установленный срок – 18, о прочем – 95.
В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 65% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 16% – транспорт и складирование, 5% – строительство, 4% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности.