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https://sputnik-georgia.ru/20231204/narushenie-prav-potrebiteley-v-gruzii--otchet-agentstva-konkurentsii-284694040.html
Нарушение прав потребителей в Грузии – отчет Агентства конкуренции
Нарушение прав потребителей в Грузии – отчет Агентства конкуренции
По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T16:57+0400
2023-12-04T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 509 заявлений о возможном нарушении прав потребителей, зарегистрированных до 1 декабря 2023 года, и изучает 285 из них, говорится в сообщении на сайте ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. За отчетный период Агентство в 123 случаях оформило 83 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка &gt;&gt;Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 45 случаям из 69 полностью исчерпаны. За неисполнение возложенного агентством обязательства в 20 случаях были оштрафованы девять торговцев. По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 85%, за ним следует Аджария с 6%, Имерети с 4%, Кахети с 2%. В Грузии компанию по продаже стройматериалов уличили в нарушении прав потребителей &gt;&gt;Согласно полученным и обработанным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара – 172, о возврате денег составляет 150, о запрете вводящих в заблуждение действий – 48, о безусловном возврате товара – 26, поставке товара в установленный срок – 18, о прочем – 95. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 65% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 16% – транспорт и складирование, 5% – строительство, 4% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии

Нарушение прав потребителей в Грузии – отчет Агентства конкуренции

16:57 04.12.2023 (обновлено: 17:18 04.12.2023)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса и работа торговых центров
Эпидемия коронавируса и работа торговых центров - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 509 заявлений о возможном нарушении прав потребителей, зарегистрированных до 1 декабря 2023 года, и изучает 285 из них, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
За отчетный период Агентство в 123 случаях оформило 83 соглашения в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
Рассмотрения жалоб потребителей в сфере платежей рассмотрит спецкомиссия Нацбанка >>
Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 45 случаям из 69 полностью исчерпаны. За неисполнение возложенного агентством обязательства в 20 случаях были оштрафованы девять торговцев.
По информации агентства, 63% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 37% – к случаям покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 85%, за ним следует Аджария с 6%, Имерети с 4%, Кахети с 2%.
В Грузии компанию по продаже стройматериалов уличили в нарушении прав потребителей >>
Согласно полученным и обработанным данным, требование о ремонте или возврате бракованного товара – 172, о возврате денег составляет 150, о запрете вводящих в заблуждение действий – 48, о безусловном возврате товара – 26, поставке товара в установленный срок – 18, о прочем – 95.
В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 65% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 16% – транспорт и складирование, 5% – строительство, 4% – искусство, отдых и развлечение, 10% – прочие виды деятельности.
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