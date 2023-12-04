https://sputnik-georgia.ru/20231204/neudachnyy-opyt--gruzinskaya-mechta-skepticheski-smotrit-na-sotrudnichestvo-s-oppozitsiey-284686042.html

"Неудачный опыт" – "Грузинская мечта" скептически смотрит на сотрудничество с оппозицией

"Неудачный опыт" – "Грузинская мечта" скептически смотрит на сотрудничество с оппозицией

Правящая команда уже приступила к работе над новыми рекомендациями ЕС 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T11:33+0400

2023-12-04T11:33+0400

2023-12-04T11:48+0400

грузия

политика

новости

украина

молдова

тбилиси

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251582481_322:283:2303:1398_1920x0_80_0_0_b62b46202b25004f913f04addc90ceea.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" имеет неудачный опыт сотрудничества с оппозицией в плане работы над выполнением условий для получения статуса кандидата в ЕС, заявил один из лидеров "Грузинской мечты", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Новые условия, среди которых проведение свободных выборов и сближение с внешней политикой ЕС, были озвучены Еврокомиссией 8 ноября 2023 года. На прошлой неделе, 27 ноября, государственная комиссия по евроинтеграции утвердила план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ведомства. Правящая команда уже приступила к работе над рекомендациями. Несмотря на многочисленные призывы, только часть оппозиции готова присоединиться к рабочим группам. "Лично я собираюсь работать, поскольку правильно, что, если вы находитесь в парламенте, у вас должна быть своя позиция, будь то в рабочей группе или на сессии", – заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия. Грузия ожидает положительного решения о предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

молдова

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, украина, молдова, тбилиси, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия