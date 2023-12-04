https://sputnik-georgia.ru/20231204/rossiya-uvelichivaet-aktsiz-na-alkogolnuyu-produktsiyu-pochti-v-tri-raza-s-1-maya-2024-goda--284701079.html

Россия увеличивает акциз на алкогольную продукцию почти в три раза с 1 мая 2024 года

Россия увеличивает акциз на алкогольную продукцию почти в три раза с 1 мая 2024 года

Ставка акциза на вина (кроме крепленых (ликерных)) будет установлена в размере 108 рублей за литр 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T20:45+0400

2023-12-04T20:45+0400

2023-12-04T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции вырастут в России примерно в три раза с 1 мая 2024 года – соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, ставка акциза на вина (кроме крепленых (ликерных)) будет установлена в размере 108 рублей за литр. В 2025 году акциз на них повышается до 112 рублей за литр, в 2026 году – до 116 рублей.На игристые вина, включая российское шампанское, и винные напитки акцизы с мая следующего года увеличиваются до 141 рубля за литр, в 2025 году – до 147 рублей, в 2026 году – до 153 рублей. На крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% акциз с мая 2024 года составит 643 рубля за литр безводного спирта, в 2025 году – 669 рублей, в 2026 году – 696 рублей.Россия увеличила пошлины на ввоз вин из недружественных стран >>Для менее крепкой алкогольной продукции акциз с мая 2024 года будет определяться в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта как отношение определенной величины (141 рубль в 2024 году, 147 рублей в 2025 году, 153 рубля в 2026 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.За первые пять месяцев 2023 года Грузия заняла первое место по поставкам тихих (неигристых) вин в Россию. В отчетный период импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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