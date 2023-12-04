https://sputnik-georgia.ru/20231204/skolko-poluchit-gruziya-ot-turizma-v-tekuschem-godu---prognoz-analitikov-284702802.html
Сколько получит Грузия от туризма в текущем году - прогноз аналитиков
Сколько получит Грузия от туризма в текущем году - прогноз аналитиков
Доходы от туризма в 2024 году вырастут на 7% и составят 4,5 миллиарда долларов, считают в инвестиционной компании 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T23:47+0400
2023-12-04T23:47+0400
2023-12-04T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Доходы от туризма в 2023 году в Грузии составят 4,2 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем в 2022 году, говорится в прогнозе инвестиционной компании Galt and Taggart. Доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем по данным Национальной администрации туризма. Между тем, аналитики Galt and Taggart прогнозируют, что доходы от туризма в 2024 году вырастут на 7% и составят 4,5 миллиарда долларов. Туризм как приоритет для Грузии: сколько власти собираются потратить в 2024 году >>По оценке инвестиционной компании, доходы от туризма в октябре текущего года составили 335 миллионов долларов, как и в аналогичном месяце 2022 года.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, туризм, новости, статистика
экономика, грузия, туризм, новости, статистика
Сколько получит Грузия от туризма в текущем году - прогноз аналитиков
Доходы от туризма в 2024 году вырастут на 7% и составят 4,5 миллиарда долларов, считают в инвестиционной компании
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Доходы от туризма в 2023 году в Грузии составят 4,2 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем в 2022 году, говорится в прогнозе инвестиционной компании Galt and Taggart.
Доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем по данным Национальной администрации туризма.
Между тем, аналитики Galt and Taggart прогнозируют, что доходы от туризма в 2024 году вырастут на 7% и составят 4,5 миллиарда долларов.
По оценке инвестиционной компании, доходы от туризма в октябре текущего года составили 335 миллионов долларов, как и в аналогичном месяце 2022 года.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.