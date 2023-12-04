https://sputnik-georgia.ru/20231204/v-gruzii-khotyat-annulirovat-neelektronnye-udostovereniya-lichnosti--284686225.html

В Грузии хотят аннулировать неэлектронные удостоверения личности

В Грузии хотят аннулировать неэлектронные удостоверения личности

Власти хотят мотивировать граждан Грузии заменить старые удостоверения личности на новые электронные ID 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T11:53+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Законопроект об аннулировании выданных до 28 июля 2011 года неэлектронных (ламинированных) удостоверений личности граждан Грузии с 1 июля 2024 года рассмотрят в понедельник на заседании парламентского бюро. Согласно проекту, владельцам старых образцов в новое удостоверение личности перенесут те же идентификационные данные, что были ранее. Инициатором проекта является правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Цель проекта – дать гражданам Грузии дополнительную мотивацию для замены неэлектронных удостоверений личности на электронные (ID-карты ), что, по оценке властей, поможет надлежащему проведению ближайших и всех последующих выборы. Парламент Грузии работает над решением проблемы со старыми удостоверениями личности>>При этом депутаты рассмотрят поправки, согласно которым на парламентских выборах осенью 2024 года проголосовать можно будет и с помощью ламинированных удостоверений личности. Инициатором поправок в "Избирательный кодекс" стал депутат от партии "Европейские социалисты" Фридон Инджия.По его словам, в итоге процесс должен развиваться таким образом, чтобы все старые паспорта и удостоверения личности, в том числе ламинированные, были аннулированы. Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, Армению и на Украину, при посещении страны на самолете. Между тем у этих удостоверений личности есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции.Удостоверения личности старого образца без чипов выдаются в Грузии с 2019 года, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.Без документов в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, пользоваться некоторыми видами транспорта, общаться с банковско-финансовыми учреждениями, покупать технику и так далее.Выборы в ГрузииВ Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов.Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов.Власти Грузии готовы обеспечить свободные выборы – глава МИД>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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