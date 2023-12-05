https://sputnik-georgia.ru/20231205/nizkaya-inflyatsiya-posluzhit-smyagcheniyu-monetarnoy-politike--io-glavy-natsbanka-gruzii-284732782.html
Низкая инфляция послужит смягчению монетарной политики – и.о. главы Нацбанка Грузии
Низкая инфляция послужит смягчению монетарной политики – и.о. главы Нацбанка Грузии
В последние несколько месяцев в Грузии достаточно низкие темпы инфляции, что позволит облегчить финансовые условия в стране, считает и.о. главы регулятора 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T23:58+0400
2023-12-05T23:58+0400
2023-12-06T01:14+0400
экономика
грузия
новости
натия турнава
национальный банк грузии
инфляция
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Нацбанк продолжит политику снижения ставки рефинансирования исходя из снижения уровня инфляции и ее показателя ниже целевого уровня в 3%, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5, 10,25 и 10%. Нацбанк Грузии в октябре, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%. По ее словам, это даст возможность облегчить финансовые условия в стране, а также сделает возможным улучшить условия для людей, которые взяли кредит. В ноябре 2023 года годовая инфляция составила 0,1%, а по сравнению с октябрем цены снизились на 0,2%. Согласно отчету Нацбанка, низкая инфляция вызвана тенденцией к снижению местной инфляции, что является результатом жесткой монетарной политики. В тоже время наблюдается тенденция снижения цен на продукты питания в мире и снижение цен на перевозки. Как изменились цены в Грузии – новая статистика >>"Несмотря на недавнее небольшое снижение курса, реальный эффективный обменный курс лари сохраняет сильные позиции. Это, вместе с постепенным снижением внешних шоков, помогает удерживать импортируемую инфляцию на низком уровне" отмечается в отчете. Кроме того, по информации Нацбанка, годовая инфляция продукции местного производства снизилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем и составила в ноябре 3,8%. "Снижение местной инфляции во многом связано с ежегодным снижением цен на продукты питания и эффектом истощения базы на некоторые услуги (аренда, медицинские услуги и т.д.)" - отмечено в отчете. Проблемы страхования кредитов в Грузии – что выявила антимонопольная служба >>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
Низкая инфляция послужит смягчению монетарной политики – и.о. главы Нацбанка Грузии
23:58 05.12.2023 (обновлено: 01:14 06.12.2023)
В последние несколько месяцев в Грузии достаточно низкие темпы инфляции, что позволит облегчить финансовые условия в стране, считает и.о. главы регулятора
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Нацбанк продолжит политику снижения ставки рефинансирования исходя из снижения уровня инфляции и ее показателя ниже целевого уровня в 3%, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава.
До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5, 10,25 и 10%. Нацбанк Грузии в октябре, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%.
"В последние несколько месяцев у нас достаточно низкие темпы инфляции. Гораздо ниже нашего целевого показателя инфляции в три процента. Это дает нам хорошую возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики с осторожными, умеренными шагами", - сказала Турнава.
По ее словам, это даст возможность облегчить финансовые условия в стране, а также сделает возможным улучшить условия для людей, которые взяли кредит.
В ноябре 2023 года годовая инфляция составила 0,1%, а по сравнению с октябрем цены снизились на 0,2%.
Согласно отчету Нацбанка, низкая инфляция вызвана тенденцией к снижению местной инфляции, что является результатом жесткой монетарной политики. В тоже время наблюдается тенденция снижения цен на продукты питания в мире и снижение цен на перевозки.
"Несмотря на недавнее небольшое снижение курса, реальный эффективный обменный курс лари сохраняет сильные позиции. Это, вместе с постепенным снижением внешних шоков, помогает удерживать импортируемую инфляцию на низком уровне" отмечается в отчете.
Кроме того, по информации Нацбанка, годовая инфляция продукции местного производства снизилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем и составила в ноябре 3,8%.
"Снижение местной инфляции во многом связано с ежегодным снижением цен на продукты питания и эффектом истощения базы на некоторые услуги (аренда, медицинские услуги и т.д.)" - отмечено в отчете.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2024 года.