https://sputnik-georgia.ru/20231206/ponyatiya-ne-imeet-o-chem-govorit--mer-tbilisi-otvetil-oppozitsioneru-284749017.html

Понятия не имеет, о чем говорит – мэр Тбилиси ответил оппозиционеру

Понятия не имеет, о чем говорит – мэр Тбилиси ответил оппозиционеру

Глава грузинской столицы ответил оппозиционному политику 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T15:15+0400

2023-12-06T15:15+0400

2023-12-06T15:15+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

каха каладзе

георгий вашадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850852_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1adea058970267fa91b5d598fbf416e8.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе делает популистские заявления, не имея никакого представления о том, что такое транспортная политика и соответствующая реформа мэрии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Вашадзе утверждает, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации французской компании Systra касательно транспортной политики и из-за этого в городе настоящий транспортный коллапс. Каладзе назвал оппозиционера деградировавшим политиком, целенаправленно распространяющим дезинформацию. В ответ Вашадзе пригласил мэра пройтись по городу и узнать, что люди думают о них обоих. По словам Каладзе, политик и не должен знать деталей. Но есть люди, которые являются профессионалами и имеют больше опыта, также компании мирового уровня, которые провели реформы и реализовали подобные проекты. "Безусловно, мы последовательно им следуем, ничего нового не изобретаем и изобрести не можем. Мы следуем за тем, что сделано во всех развитых странах, в крупных городах, где была аналогичная проблема, но, конечно, Тбилиси специфичен из-за своего рельефа, и скопировать что-либо невозможно", – заявил Каладзе. Оппозиционер пригласил Каладзе пройтись по городу и послушать, что о них думают>>При этом Каладзе отметил, что, учитывая рельеф орода, делается максимум. По его словам, важно развивать и делать общественный транспорт доступным, чтобы он был самым быстрым и комфортным. Для этого, как отметил градоначальник, столичная мэрия вводит новые восемнадцатиметровые автобусы, чтобы перевозить больше людей, также прокладываются автобусные полосы. Как отметил мэр города, за каждым решением стоят соответствующие исследования и наблюдения. "Все могут ошибаться, возможно, мы тоже допускаем ошибки. Но если вы что-то знаете, у вас есть какая-то волшебная палочка и мы можем привести все в порядок, скажите нам. В час пик по столице передвигается 650 тысяч автомобилей. Представляете, сколько это? До 2012 года в Тбилиси ездило 180 тысяч автомобилей", – отметил Каладзе. Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе>>В свою очередь компания Sуstra ранее прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скрупулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта. Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, каха каладзе, георгий вашадзе