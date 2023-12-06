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Вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС не должен быть привязан к другому вопросу – депутат

Вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС не должен быть привязан к другому вопросу – депутат

Депутат выразил надежду, что 15 декабря Евросовет примет положительное решение по Грузии 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T11:37+0400

2023-12-06T11:37+0400

2023-12-06T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузия не должна стать заложницей украинского вопроса и вопрос предоставления стране статуса кандидата в ЕС не должен быть привязан к какому-либо другому вопросу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите глав стран-членов содружества. Соответствующее письмо премьер-министр страны Виктор Орбан направил президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Депутат выразил надежду, что 15 декабря Евросовет примет положительное решение по Грузии. "Мы желаем, чтобы Грузия, Украина и Молдова получили положительные ответы, но также важно, что если есть конкретные вопросы в отношении Украины, то в этом случае Грузия не стала заложницей украинского вопроса", – подчеркнул Самхарадзе. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. Грузию не коснутся разногласия внутри ЕС – спикер парламента>>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче >> Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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