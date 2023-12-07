https://sputnik-georgia.ru/20231207/nika-meliya-otvetil-na-vopros-ukhodit-li-on-iz-natsdvizheniya-284782184.html

Ника Мелия ответил на вопрос, уходит ли он из "Нацдвижения"

Ника Мелия ответил на вопрос, уходит ли он из "Нацдвижения"

Ника Мелия выразил уверенность, что его ценности разделяют и готовы бороться вместе с ним сотни тысяч человек 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T21:39+0400

2023-12-07T21:39+0400

2023-12-07T22:32+0400

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михаил саакашвили

ника мелия

леван хабеишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия нарушил молчание и почти прямым текстом заявил, что покидает эту политическую силу, которая уже почти два года разделена на два лагеря. В конце ноября председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября.По его словам, сегодня не такая уж малая часть политиков в Грузии верит в то, что главным оружием политической борьбы являются деньги. "Я же верю, что главным оружием политической борьбы является правда, достоинство, мораль, цена слова и мораль... В последние месяцы я старался сделал все, чтобы в "Национальном движении" победили эти ценности, эти принципы, но в действительности я наткнулся на глухую стену", – заявил Мелия."Единое национальное движение", по его словам, управляется из кулуаров. "К сожалению, и "Национальное движение" сделало неформальное правление и кулуарные влияния своим политическим стандартом, сделало своим стандартом преследование иного мнения, сделало своим стандартом закрытие дверей перед демократией, сделало своим стандартом торговлю политикой и политиками", – сказал Мелия. Политик отметил, что потерял доверие к очень большой части политического класса в Грузии.Всю политическую систему в стране Мелия назвал порочной и обвинил в этом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзину Иванишвили. Несмотря на то, что миллиардер ушел из политики почти два года назад, оппозиция настаивает на том, что он олигарх, управляющий страной из-за кулис. В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат>>"Не такая уж малая часть политического класса приняла его (Иванишвили – ред.) правила игры как свои собственные правила игры. И такие политики всем этим еще и гордятся... Политики пытаются сделать аморальность политическим стандартом, сделать предпосылкой успеха", – заявил Мелия. По его словам, деньгами не победить деньги, а политической коррупцией не победить политическую коррупцию."Искренние люди не продаются, но этим новым людям нужно пространство для борьбы", – сказал Мелия.Политик подчеркнул, что в эту борьбу вместе с ним уже включены сотни тысяч человек и их количество увеличится. Долгоиграющий конфликтО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение