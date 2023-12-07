Стимул для бизнеса – замминистра о свободной торговле Грузии и Китая
14:15 07.12.2023 (обновлено: 14:47 07.12.2023)
© Ministry of Environment Protection and Agriculture"Девятая выставка товаров из Синьцзяна Грузия-Китай" проходит в павильонах выставочного центра "ЭкспоДжорджия"
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Китай один из основных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем – большой стимул для предпринимателей, заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе на открытии выставки китайских товаров в Тбилиси.
Девятая "Выставка товаров Грузия-Китай (Синьцзян)" проходит 6-8 декабря в 4-5 павильонах выставочного центра "ЭкспоДжорджия" в Тбилиси. На выставке представлена продукция, производимая в Синьцзянском регионе Китая: вино и алкогольные напитки, фруктовые соки, сухофрукты, специи, продукция текстильной и легкой промышленности, удобрения и другие.
"Грузия – первая страна в регионе, подписавшая соглашение о свободной торговле с Китаем, которое предоставляет еще больше стимулов предпринимателям, импортерам и экспортерам. В то же время это повышает привлекательность инвестиционной среды в Грузии", – заявил Нозадзе.
Нозадзе отметил тесные отношениях между Грузией и Китаем, пожелал успехов участникам выставки и подчеркнул важность подобных мероприятий для установления деловых связей.
"При поддержке нашего министерства грузинские предприниматели участвуют во всех важных международных выставках сельскохозяйственной продукции, вин и алкогольных напитков Китая, что способствует укреплению связей. Эта выставка также станет важным вкладом в углубление отношений между странами, а также в успешное сотрудничество в различных направлениях", – отметил Нозадзе.
К участникам выставки обратились заместитель главы правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Кайзайер Абудукерему и посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянь.
Было отмечено, что между Китаем и Грузией существует очень прочная основа торгово-экономических отношений, а дружба, начатая с Шелкового пути, сегодня достигает новых высот.
Подобные выставки способствуют максимальному использованию возможностей, создаваемых инициативой "Один пояс, один путь", углублению двусторонних связей, что дает импульс экономическому развитию и росту стран, отмечено в сообщении.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Примечательно, что в конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и глубоководный порт Анаклия.
Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и глубоководный порт Анаклия.