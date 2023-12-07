https://sputnik-georgia.ru/20231207/stimul-dlya-biznesa--zamministra-o-svobodnoy-torgovle-gruzii-i-kitaya-284770248.html

Стимул для бизнеса – замминистра о свободной торговле Грузии и Китая

Стимул для бизнеса – замминистра о свободной торговле Грузии и Китая

Китай один из основных торговых партнеров Грузии 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем – большой стимул для предпринимателей, заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе на открытии выставки китайских товаров в Тбилиси. Девятая "Выставка товаров Грузия-Китай (Синьцзян)" проходит 6-8 декабря в 4-5 павильонах выставочного центра "ЭкспоДжорджия" в Тбилиси. На выставке представлена продукция, производимая в Синьцзянском регионе Китая: вино и алкогольные напитки, фруктовые соки, сухофрукты, специи, продукция текстильной и легкой промышленности, удобрения и другие. Нозадзе отметил тесные отношениях между Грузией и Китаем, пожелал успехов участникам выставки и подчеркнул важность подобных мероприятий для установления деловых связей. К участникам выставки обратились заместитель главы правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Кайзайер Абудукерему и посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянь. Было отмечено, что между Китаем и Грузией существует очень прочная основа торгово-экономических отношений, а дружба, начатая с Шелкового пути, сегодня достигает новых высот. Китай поможет Грузии улучшить социально-экономический рост – посол КНР>>Подобные выставки способствуют максимальному использованию возможностей, создаваемых инициативой "Один пояс, один путь", углублению двусторонних связей, что дает импульс экономическому развитию и росту стран, отмечено в сообщении. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Примечательно, что в конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Китай старается внести свой вклад в развитие Грузии – посол>>Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.Развитие Шелкового пути – один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и глубоководный порт Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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