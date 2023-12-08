https://sputnik-georgia.ru/20231208/eks-lider-natsdvizheniya-sozdaet-novuyu-partiyu-v-gruzii-284789915.html

Экс-лидер "Нацдвижения" создает новую партию в Грузии

Экс-лидер "Нацдвижения" создает новую партию в Грузии

Мелия заявил, что потерял доверие к очень большой части политического класса в Грузии 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T11:11+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия заявил, что в ближайшее время начнется работа над основанием новой политической партии, которая по его словам, сделает многое для грузинской демократии. Об уходе из "Нацжвижение", которое уже почти два года разделена на два лагеря, Мелия заявил накануне. В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября. Ранее на брифинге Мелия заявил, что потерял доверие к очень большой части политического класса в Грузии. Всю политическую систему в стране он назвал порочной и обвинил в этом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзину Иванишвили. В "Нацдвижении" настал апокалипсис – депутат>>Несмотря на то, что миллиардер ушел из политики почти два года назад, оппозиция настаивает на том, что он олигарх, управляющий страной из-за кулис. "Искренние люди не продаются, но этим новым людям нужно пространство для борьбы", – сказал Мелия и подчеркнул, что в эту борьбу вместе с ним уже включены сотни тысяч человек и их количество увеличится. Долгоиграющий конфликтО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия