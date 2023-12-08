https://sputnik-georgia.ru/20231208/meliya-smozhet-zabrat-u-natsdvizheniya-lish-odin-protsent--lider-pravyaschey-partii-gruzii-284835676.html

Мелия сможет забрать у "Нацдвижения" лишь один процент – лидер правящей партии Грузии

Мелия сможет забрать у "Нацдвижения" лишь один процент – лидер правящей партии Грузии

Уход Мелия из "Нацдвижения" после заявления об исключении из партии не имеет цены, заявил председатель "Грузинской мечты" 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T21:29+0400

2023-12-08T21:29+0400

2023-12-08T21:29+0400

политика

грузия

новости

ника мелия

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Перспектива Мелия в грузинской политике невелика и он сможет забрать у оппозиционной силы "Единое национальное движение" лишь один процент, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ника Мелия объявил об уходе из партии накануне и заявил, что в ближайшее время начнется работа над основанием новой политической силы, которая по его словам, сделает многое для грузинской демократии. По мнению Кобахидзе, уход Мелия из "Нацдвижения" после заявления об исключении из партии не имеет цены. "Он так долго не мог покинуть эту тяжелейшую политическую партию, сохранял надежду, что ему удастся восстановить свои позиции в "Национальном движении". Конечно, сейчас после исключения из партии уход не имеет никакой цены", – сказал Кобахидзе. Эксперты не верят в "Нацдвижение": что ждет партию после ухода Мелия >>В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября. Долгоиграющий конфликт О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе