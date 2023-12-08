https://sputnik-georgia.ru/20231208/eksperty-ne-veryat-v-natsdvizhenie-chto-zhdet-partiyu-posle-ukhoda-meliya-284833772.html

Эксперты не верят в "Нацдвижение": что ждет партию после ухода Мелия

Эксперты не верят в "Нацдвижение": что ждет партию после ухода Мелия

Партия Мелия сможет преодолеть барьер на выборах, уверен эксперт 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T20:32+0400

2023-12-08T20:32+0400

2023-12-08T20:32+0400

политика

новости

грузия

ника мелия

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 8 дек— Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движенние" только проиграет после ухода ее бывшего лидера Ники Мелия и его сторонников, на этом мнении сошлись политические эксперты с разных флангов. Ника Мелия объявил об уходе из партии накануне и заявил, что в ближайшее время начнется работа над основанием новой политической силы, которая, по его словам, сделает многое для грузинской демократии. По его прогнозам, "Нацдвижение" после ухода Мелия потеряет десятки тысяч членов. "Речь идет о пяти-семи десятках тысяч. И партия "Нацдвижение" не сможет больше получить в пределах 500 тысяч голосов, а уже лишь 300-350 тысяч", – сказал Бердзенишвили. Негатив для "Нацдвижения" видит и эксперт Гия Хухашвили. В правящей партии Грузии назвали уход Мелия из "Нацдвижения" катапультированием >>"Негативным является то, что раскол партии связан, естественно, с ее ослаблением. Мы не знаем, в какой пропорции оно раскололось, но в какой бы пропорции оно ни раскололось, с точки зрения электората, с точки зрения поддержки "Национальное движение" ослабло", – считает Хухашвили. Считать "Национальное движение" единственной оппозиционной силой уже абсурдно, добавил он. Эксперт отметил, что Мелия сегодня может стать альтернативой партиям, существующим сегодня в виртуальной реальности. Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>"Эти партии думают, что политика – это то, что они будут раз в неделю сидеть на телевидении и в режиме монолога извергать какую-то мудрость. Это не политика. Политика – это хождение от села к селу и повышение своей политической динамики. Этими качествами обладает Ника Мелия. Поэтому это может выглядеть весьма интересно для той части электората, у которой сегодня нет выбора. Размер этого электората сегодня очень велик, примерно 30-40%", – считает Хухашвили. То, что партия Мелия сможет преодолеть барьер на выборах, уверен и другой эксперт, Вахтанг Дзабирадзе. "Стартовая позиция этой партии в том, что она сможет преодолеть 5-процентный барьер без труда, но сможет ли она сделать больше? И хотя она, вероятно, преодолеет 5-процентный барьер, все же стоит задуматься об участии в коалиции. Возможно, это должно было произойти несколько позже, но Ника Мелиа – вполне приемлемая фигура для небольших оппозиционных партий", – сказал Дзабирадзе.Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу примерно на 10%. Показав результат в 27, 11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. Логичный конец – в "Нацдвижении" оценили уход экс-лидера из партии >>Сейчас "Единое национальное движение" снова начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября. Долгоиграющий конфликт О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение