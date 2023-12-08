https://sputnik-georgia.ru/20231208/stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii--investoram-dali-vremya-do-19-fevralya-284836417.html

Строительство глубоководного порта в Грузии – инвесторам дали время до 19 февраля

Строительство глубоководного порта в Грузии – инвесторам дали время до 19 февраля

Кандидатам также будут направлены проекты концессионных и партнерских соглашений, предлагаемых государством 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T22:31+0400

2023-12-08T22:31+0400

2023-12-08T22:31+0400

экономика

грузия

новости

анаклия

ираклий гарибашвили

порт анаклия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24720/77/247207739_50:0:1556:847_1920x0_80_0_0_5a78f64c485c5e59b62654df45c16306.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Правительственная комиссия по отбору частного партнера для реализации проекта государственно-частного сотрудничества нового глубоководного порта в Анаклия разработала документы приглашения к подаче предложений квалифицированным кандидатам, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. В документе представлены особенности проекта и информация, связанная с активами/имуществом. Он также охватывает следующие вопросы: инструкции по подаче предложений квалифицированными кандидатами; содержание представляемой документации; информация о сроках, связанных с процессом отбора и критериями оценки. Все идет по плану – вице-премьер Грузии о глубоководном порте в Анаклия >>Кроме того, документом предусмотрено обеспечение представленного кандидатами предложения, его суммы, формы, срока, его основных условий и оснований исполнения. Кандидатам также будут направлены проекты концессионных и партнерских соглашений, предлагаемые государством – они станут предметом переговоров с победителем или кандидатом, вошедшим в шорт-лист, на более позднем этапе. По решению комиссии, квалифицированным кандидатам был предоставлен срок до 19 февраля для подачи своих предложений. Комиссия через международных консультантов оценит представленные предложения и определит победителя, с которым пройдут переговоры по соответствующим соглашениям.Когда начнется строительство первого глубоководного порта в Грузии? Премьер об Анаклия >>Межведомственную правительственную комиссию консультировали три компании: голландские Maritime & Transport Business Solutions и Ports Consultants of Roterdam, а также американская Squire Patton Boggs. С их помощью были составлены условия отбора кандидатов. Как заявил в начале ноября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, строительство первого глубоководного порта в Грузии начнется в марте-апреле 2024 года. На данный момент активно идет отбор инвестора, который будет выявлен не позднее января 2024 года, позже срок был перенесен на середину будущего года. Между тем в 2023 году на подготовку строительных работ государство потратит 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов). Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году >>Всего на строительство порта Анаклия будет выделено 70 миллионов лари (25,9 миллиона долларов). В 2024 году будет инвестировано 50 миллионов (18,5 миллиона долларов). В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум. Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Порт Анаклия – почему проект важен для Баку>>Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, анаклия, ираклий гарибашвили, порт анаклия