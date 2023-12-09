https://sputnik-georgia.ru/20231209/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-284838787.html

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Основной причиной снижения инвестиций называется сокращение объема реинвестиций и долговых обязательств 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T09:01+0400

2023-12-09T09:01+0400

2023-12-09T09:25+0400

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инвестиции

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 61,5% по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года и составил 316 миллионов долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В целом в январе-сентябре объем прямых иностранных инвестиций сократился на 33,8% по сравнению с данными за девять месяцев 2022 года и составил 1,4 миллиарда долларов. Основной причиной снижения инвестиций называется сокращение объема реинвестиций и долговых обязательств. С чем связан рост прямых иностранных инвестиций в Грузию – ответ премьера >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом. Согласно статистике, инвестиции в третьем втором квартале текущего года сократились на 37,5% по сравнению со вторым кварталом и на 44,2% по сравнению с первым кварталом. Кроме того, инвестиции выросли на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Инвестиции также поступили из Турции, Китая, Испании, Азербайджана, Казахстана, Дании и Мальты. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в третьем квартале 2023 года были финансовая и страховая деятельность, транспорт, информация и коммуниации, энергетика, искусство, отдых и развлечения Инвестиции также вкладывали в обрабатывающую промышленность, гостиницы и рестораны, недвижимость, здравоохранение и административную деятельность. Акционерный капитал Одним из важных факторов в экономике в третьем квартале стал большой объем акционерного капитала – они выросли в 2,5 раза и составили 590,3 миллиона доллара. В июле-сентябре 2022 года акционерный капитал составил 235 миллионов долларов. По сравнению со вторым кварталом 2023 года акционерный капитал вырос в восемь раз. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. "Доверие к Грузии растет" – эксперт о показателях иностранных инвестиций >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инвестиции