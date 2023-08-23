https://sputnik-georgia.ru/20230823/doverie-k-gruzii-rastet--ekspert-o-pokazatelyakh-inostrannykh-investitsiy-281589212.html

"Доверие к Грузии растет" – эксперт о показателях иностранных инвестиций

"Доверие к Грузии растет" – эксперт о показателях иностранных инвестиций

Деловые и партнерские отношения с Грузией дают иностранным инвесторам повод для нарастающего оптимизма, считает Арчвадзе 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T17:17+0400

2023-08-23T17:17+0400

2023-08-23T17:47+0400

экономика

грузия

новости

иосиф арчвадзе

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Доверие и интерес иностранных инвесторов к Грузии лишь увеличивается, несмотря на кризис в регионе, заявил в интервью Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Иосиф (Сосо) Арчвадзе. По уточненным данным Национальной службы статистики "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году вырос на 67,5% по сравнению с уточненными данными 2021 года и составил 2,1 миллиарда долларов. По словам эксперта, рост объема инвестиций показывает, что они удовлетворены инвестиционным климатом в Грузии, и деловые партнерские отношения с Грузией дают им повод для нарастающего оптимизма. Грузия больше продает, чем покупает – список стран из числа крупнейших торговых партнеров >>>"И это отражается не только в объеме иностранных инвестиций, но и в показателях макроэкономического роста, ВВП. Последние данные были опубликованы за июнь месяц, было 7,7%. Где-то 30 августа будут новые показатели и, думаю, они не сильно будут отличаться от предыдущих", – отметил он. Арчвадзе утверждает, что если сравнить качественный показатель по инвестициям, то Грузия существенно опережает среднемировой уровень, что указывает на глубокую и устойчивую вовлеченность страны в мировые хозяйственные процессы. "В 2022 году был достигнут исторический максимум по объему иностранных инвестиций – более 2 миллиардов долларов. Во всем мире в глобальном масштабе прямые иностранные инвестиции сократились в среднем на 12%. А у нас выросли в 1,7 раза по сравнению 2021 годом, а по сравнению с 2020 годом – в 3,5 раза", – сказал Арчвадзе. Говоря об инвестициях, эксперт также отметил два обстоятельства. К первому относится то, что, по его словам, инвестиции бывают не только иностранными, но и местными. Во-вторых, как сказал Арчвадзе, инвестиционную нагрузку имеет также возросший объем денежных транзакций из-за рубежа. По его словам, в 90-х денежные переводы в основном предназначались на покрытие текущих необходимых расходов, чтобы обезопасить свою продовольственную корзину, питание. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>>В настоящее время, по словам эксперта, значительная часть денежных перечислений используется в качестве инвестиционного фактора, для возведения или ремонта жилищных помещений, для начала бизнеса, на образование детей в местных или зарубежных учебных заведениях. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2023 года вырос на 27,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 668,1 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило 1,2 миллиарда долларов – 44,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. По официальным данным статистики, рост инвестиций связан с увеличением акционерного капитала компаний и ростом реинвестиций. Жители Грузии смогут инвестировать пенсионные активы >>>Реинвестиции в прошлом году выросли на 78,5% и составили примерно 1,4 миллиарда долларов. В 2021 году реинвестиции составляли 772 миллиона долларов. Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, иосиф арчвадзе