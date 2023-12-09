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Расширение связей между Грузией и Китаем – страны обсуждают признание дипломов

Расширение связей между Грузией и Китаем – страны обсуждают признание дипломов

Председатель комитета по образованию грузинского парламента Гиви Миканадзе пригласил своего китайского коллегу в Грузию 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Признание дипломов вузов стало главной темой обсуждения на встрече делегации комитета по образованию и науке парламента Грузии с председателем и членами комитета по образованию, науке, культуре и здравоохранению Народного собрания Китая в Пекине, говорится в сообщении парламента Грузии. Стороны обсудили взаимное признание дипломов высших учебных заведений, выданных в двух странах, а также содействие реализации совместных программ и выдаче дипломов в целях расширения сотрудничества между высшими учебными заведениями. Кроме того, в рамках встречи председатель комитета по образованию грузинского парламента Гиви Миканадзе пригласил своего китайского коллегу в Грузию.Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем >>Ориентировочно делегация из Китая посетит Грузию в первой половине 2024 года. Китай и Грузия опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства 31 июля во время визита в КНР премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональных и культурных отношений, а также международный. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали >>Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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