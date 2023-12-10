https://sputnik-georgia.ru/20231210/borba-s-vyrubkoy-lesov-v-gruzii-skolko-nezakonnykh-lesopilok-opechatali-za-mesyats-284684423.html

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько незаконных лесопилок опечатали за месяц

Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько незаконных лесопилок опечатали за месяц

Незаконные лесопилки были обнаружены в двух регионах страны 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T10:01+0400

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грузия

новости

общество

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 10 дек— Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии в ноябре этого года выявили и опечатали девять незаконных лесопилок в двух регионах страны – Самегрело - Земо Сванети и Имерети. Три незаконные лесопилки опечатаны в Хулойском районе, а шесть – в Чхороцху, Мартвили и Сенаки. Они были обустроены во дворах жилых домов местных жителей. С территорий незаконных лесопилок в целом изъято 267 единиц круглого бревна разных видов и около 30 кубических метров досок.Борьба с вырубкой лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, вырубка лесов