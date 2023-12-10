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Грузинский клуб проиграл дебютную встречу на Кубке вызова по регби англичанам
Грузинский клуб проиграл дебютную встречу на Кубке вызова по регби англичанам
Грузинская команда впервые принимает участие в турнире и получила специальное приглашение от организаторов 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T09:39+0400
2023-12-10T09:39+0400
2023-12-10T09:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в дебютной встрече Кубка вызова по регби в Тбилиси уступила английскому "Глостеру" в упорной борьбе со счетом 10:15. Первым соперником грузинской команды на престижном турнире стал клуб с богатой историей и титулами, основанный в 1873 году. За свою историю он пять раз выигрывал Англо-валлийский Кубок (1972, 1978, 1982, 2003, 2011) и четыре раза занимал второе место в английской премьер-лиге (1989, 1990, 2003, 2007). "Глостер" также имеет большой опыт выступления в европейских клубных турнирах. Команда регулярно выступает в Кубке чемпионов и Кубке вызова, дважды выиграла этот турнир (2006 и 2015 годы) и дважды проиграл в финале (2017 и 2018 годы). "Черный лев" третий год подряд выходит в финал Суперкубка Европы по регби >>Счет в игре на 11-й минуте открыли гости со штрафного. Через несколько минут преимущество увеличилось, и "Глостер"повел в счете 6:0. Во втором тайме первые очки вновь заработали гости – на этот раз они вышли вперед благодаря точному штрафному Бертона. "Черный лев" продолжил атаковать и на 67-й минуте Лука Маткава вновь сократил разницу – 12:10. В этой же группе "Клермон" с бонусным очком разгромил "Эдинбург" 31:18, а "Кастр" выиграл с бонусным очком у "Скарлетс" - 34:16. "Черный лев" одержал третью победу на групповом этапе Суперкубка Европы по регби >>Очередную встречу в рамках Кубка Вызова "Черный лев" проведет 16 декабря против валлийских "Скарлетс" в гостях. Грузинская команда впервые принимает участие в турнире и получила специальное приглашение от организаторов. В Кубке вызова принимают участие команды из трех чемпионатов: Премьер-Лиги, Про14 (команды Ирландии, Шотландии, Уэльса, Италии и ЮАР) и То14 (чемпионат Франции). Команда под руководством Левана Маисашвили, помимо "Глостера", встретится с "Клермоном" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбургом" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, регби, новости грузинского регби
спорт, новости, грузия, регби, новости грузинского регби
Грузинский клуб проиграл дебютную встречу на Кубке вызова по регби англичанам
Грузинская команда впервые принимает участие в турнире и получила специальное приглашение от организаторов
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в дебютной встрече Кубка вызова по регби в Тбилиси уступила английскому "Глостеру" в упорной борьбе со счетом 10:15.
Первым соперником грузинской команды на престижном турнире стал клуб с богатой историей и титулами, основанный в 1873 году. За свою историю он пять раз выигрывал Англо-валлийский Кубок (1972, 1978, 1982, 2003, 2011) и четыре раза занимал второе место в английской премьер-лиге (1989, 1990, 2003, 2007).
"Глостер" также имеет большой опыт выступления в европейских клубных турнирах. Команда регулярно выступает в Кубке чемпионов и Кубке вызова, дважды выиграла этот турнир (2006 и 2015 годы) и дважды проиграл в финале (2017 и 2018 годы).
Счет в игре на 11-й минуте открыли гости со штрафного. Через несколько минут преимущество увеличилось, и "Глостер"повел в счете 6:0.
Во втором тайме первые очки вновь заработали гости – на этот раз они вышли вперед благодаря точному штрафному Бертона.
"Черный лев" продолжил атаковать и на 67-й минуте Лука Маткава вновь сократил разницу – 12:10.
В этой же группе "Клермон" с бонусным очком разгромил "Эдинбург" 31:18, а "Кастр" выиграл с бонусным очком у "Скарлетс" - 34:16.
Очередную встречу в рамках Кубка Вызова "Черный лев" проведет 16 декабря против валлийских "Скарлетс" в гостях.
Грузинская команда впервые принимает участие в турнире и получила специальное приглашение от организаторов. В Кубке вызова принимают участие команды из трех чемпионатов: Премьер-Лиги, Про14 (команды Ирландии, Шотландии, Уэльса, Италии и ЮАР) и То14 (чемпионат Франции).
Команда под руководством Левана Маисашвили, помимо "Глостера", встретится с "Клермоном" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбургом" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).