https://sputnik-georgia.ru/20231210/rabota-dlya-neimuschikh-v-gruzii-trudoustroennye-poyavilis-v-447-tysyachakh-semyakh-284853797.html
Работа для неимущих в Грузии: трудоустроенные появились в 44,7 тысячи семей
Работа для неимущих в Грузии: трудоустроенные появились в 44,7 тысячи семей
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T17:47+0400
2023-12-10T17:47+0400
2023-12-10T18:27+0400
грузия
новости
общество
министерство здравоохранения грузии
агентство социального обслуживания грузии
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Члены около 44,7 тысячи семей в Грузии смогли получить работу в рамках госпрограммы, говорится в материалах Агентства социального обслуживания. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. По данным агентства, больше всего трудоустроенных государством в семьях, проживающих в регионе Имерети, далее следуют Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети, Кахети и Квемо Картли. Все сервисы Минздрава в одном пространстве – в Тбилиси открылся новый центр >>При этом, если в Тбилиси работающие в рамках госпрограммы есть в каждой шестой неимущей семье, то в Имерети и Самегрело - Земо Сванети – в каждой второй семье. А вот среди неимущих семей в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети работу нашли члены практически всех семей, проживающих в регионе, в регионе Гурия таких семей – 80%. Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены. Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками. Программа трудоустройства Прежде, чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы. Бенефициаров делят по группам: В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности. Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом. Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет и их статус не будет пересмотрен. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья. Отказывающиеся от работы граждане Грузии могут лишиться соцпомощи >>Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. Всего, по данным на 1 ноября 2023 года, в Грузии было зарегистрировано 425,5 тысячи социально незащищенных из 118,7 тысячи семей, что составляет 12% всего населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, агентство социального обслуживания грузии
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, агентство социального обслуживания грузии
Работа для неимущих в Грузии: трудоустроенные появились в 44,7 тысячи семей
17:47 10.12.2023 (обновлено: 18:27 10.12.2023)
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Члены около 44,7 тысячи семей в Грузии смогли получить работу в рамках госпрограммы, говорится в материалах Агентства социального обслуживания.
Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
По данным агентства, больше всего трудоустроенных государством в семьях, проживающих в регионе Имерети, далее следуют Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети, Кахети и Квемо Картли.
При этом, если в Тбилиси работающие в рамках госпрограммы есть в каждой шестой неимущей семье, то в Имерети и Самегрело - Земо Сванети – в каждой второй семье. А вот среди неимущих семей в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети работу нашли члены практически всех семей, проживающих в регионе, в регионе Гурия таких семей – 80%.
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены. Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками.
Программа трудоустройства
Прежде, чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы.
Бенефициаров делят по группам:
те, кто давно не работал и чей опыт не отвечает требованиям рынка труда;
те, кто хочет трудоустроиться вне зависимости от квалификации;
те, кто неформально трудоустроен или ведет неформальную экономическую деятельность.
В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности.
Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
Социально незащищенные продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет и их статус не будет пересмотрен. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.
Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Всего, по данным на 1 ноября 2023 года, в Грузии было зарегистрировано 425,5 тысячи социально незащищенных из 118,7 тысячи семей, что составляет 12% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые).