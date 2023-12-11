https://sputnik-georgia.ru/20231211/borba-s-dezinformatsiey-kak-prioritet-v-novoy-strategii-pravitelstvo-gruzii-284876670.html

Борьба с дезинформацией как приоритет в новой стратегии правительства Грузии

Борьба с дезинформацией как приоритет в новой стратегии правительства Грузии

Коммуникационная стратегия основана на документе национальной политики, одобренном правительством в 2023 году 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T17:04+0400

2023-12-11T17:04+0400

2023-12-11T17:17+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Кабинет министров Грузии на заседании в понедельник одобрил проект постановления о коммуникационной стратегии правительства на 2024-2027 годы, одной из основных задач которой является борьба с дезинформацией, сообщает пресс-служба правительства. Всего члены Кабмина на заседании под руководством премьера Ираклия Гарибашвили обсудили 13 вопросов, включенных в повестку дня. Одним из приоритетных направлений коммуникационной стратегии является борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, усилия в направлении борьбы с дезинформацией и в этой связи развитие возможностей подразделений стратегических коммуникаций госорганов. Дезинформация в действии: глава парламента рассказал, как в Грузии манипулируют людьми >>Целью документа, разработанного правительством Грузии, также является разработка единого видения активной, последовательной и скоординированной системы коммуникации между правительством и обществом, что, с одной стороны, будет способствовать повышению осведомленности населения страны, а с другой – будет адаптирована к долгосрочным коммуникационным целям правительства Грузии. Коммуникационная стратегия основана на документе национальной политики, одобренном правительством в 2023 году – "Стратегия развития Грузии до 2030 года" . Она полностью соответствует долгосрочному видению развития страны, стратегическим приоритетам, целям и задачам. В целях стратегии в рамках программы "Стратегические коммуникации для лучшего будущего", финансируемой Госдепом США, было проведено систематическое исследование стратегических коммуникаций грузинских госструктур, в результате которого: с одной стороны, были определены проблемы в этом направлении, а с другой – возможности развития стратегических коммуникаций. Каладзе: члены "Грузинской мечты" – жертвы дезинформации >>В процессе разработки документа приняли участие представители подразделений стратегических коммуникаций правительственных ведомств Грузии, а также международные и местные эксперты, представители стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности, НАТО и Информационного центра ЕС. Социальное равенство, укрепление демократии, качественное здравоохранение и образование – основные цели долгосрочной стратегии развития, которую разработало правительство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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