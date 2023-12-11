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Развитие современных технологий важно для роста экономики Грузии – замминистра

Развитие современных технологий важно для роста экономики Грузии – замминистра

Тринадцатая региональная конференция по кибербезопасности и IT-инновациям – GITI –открылась в Тбилиси 11.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-11T20:49+0400

2023-12-11T20:49+0400

2023-12-11T20:49+0400

грузия

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агентство технологий и инноваций

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Правительство Грузии поддерживает развитие экономики, основанной на инновациях, так как развитие современных технологий является одной из важных составляющих экономического роста, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе на региональной конференции по кибербезопасности и IT-инновациям. Тринадцатая региональная конференция по кибербезопасности и IT-инновациям – GITI – открылась в Тбилиси. Организатор двухдневного мероприятия – Бизнес-центр ICT, при поддержке Минэкономики Грузии. GITI – крупнейшая технологическая конференция региона, которая проводится с 2008 года. По его словам, существование дискуссионной платформы в виде GITI содействует представлению новейших достижений, прогресса развития и вызовов государственного и частного сектора в этой сфере, установлению партнерских связей между участниками и обмену знаниями. Замминистра подчеркнул такое важное направление, как формирование цифрового хаба в стране, который предусматривает развитие инфраструктуры широкополосного телекоммуникационного интернет-соединения на территории Грузии и Черного моря. Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA-центра. Развитие IT-технологий – в Грузии запустили новый проект >>По словам Цинцадзе, формирование в Грузии региональных DATA-центров, соответствующих международным стандартам, ускорит цифровую трансформацию региона и принесет значительную пользу социально-экономическому развитию не только Грузии, но и всех вовлеченных сторон. В течение двух дней участники конференции обсудят значение информационно-коммуникационных технологий в социально-экономическом развитии региона. В том числе, пройдут дебаты по цифровой трансформации, управлению данными, цифровому образованию, финтеху, кибербезопасности, развитию регионального телекоммуникационного рынка и другим актуальным вопросам. Много планов – вице-премьер о развитии инновационных стартапов в Грузии>>В этом году в конференции принимают участие делегаты из Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, стран Балтии и Центральной Азии. В рамках мероприятия также будет проведен IT-конкурс, целью которого является выявление и награждение лучших проектов года в различных номинациях, что способствует стимулированию реализации инновационных проектов в государственном и частном секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, технологии, агентство технологий и инноваций