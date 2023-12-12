https://sputnik-georgia.ru/20231212/gruzinskaya-mechta-ne-budet-uchastvovat-v-spektakle-prezidenta--mdinaradze-284887401.html

"Грузинская мечта" не будет участвовать в спектакле президента – Мдинарадзе

"Грузинская мечта" не будет участвовать в спектакле президента – Мдинарадзе

По словам Мдинарадзе, президент никогда не говорила, что Грузия заслуживает статуса кандидата 12.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будут участвовать в спектакле, за счет которого президент Саломе Зурабишвили хочет приписать себе успехи властей на пути евроинтеграции, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Президент пригласила 13 декабря во дворец Орбелиани представителей власти Грузии, в том числе премьер-министра Ираклий Гарибашвили и министра иностранных дел Илию Дарчиашвили. В этот день она намерена передать послам стран ЕС подписи под петицией, которые были собраны в рамках кампании "Наш голос – Европе". По словам политика, президент никогда не говорила, что Грузия заслуживает статуса кандидата. "Человек, которого мы не смогли заставить промолвить хоть одно слово, что Грузия заслуживала и заслуживает статуса кандидата, пытается приписать это дело себе. Невероятная история... Госпожа Саломе не только не сказала, что было и есть правдой, наоборот, она сказала, что в прошлом году мы не заслуживали статуса кандидата", – заявил Мдинарадзе.По его словам, невозможно представить себе большего зла перед собственной страной. Как отметил Мдинарадзе, в столь важное время она ударила по главной теме. Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента>>Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, молдова, венгрия, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия