https://sputnik-georgia.ru/20231212/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-noyabr-284883997.html

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за ноябрь

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за ноябрь

Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются до 1,5 миллиона человек 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T09:01+0400

2023-12-12T09:01+0400

2023-12-12T09:01+0400

экономика

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накопительная пенсия

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 ноября составляет 4,2 миллиарда лари, согласно данным Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 804,9 миллиона лари. Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 6,5 тысячи человек – 19,3 миллиона лари. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсионная реформа