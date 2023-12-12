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Ни одна страна ЕС не против предоставления статуса кандидата Грузии – Дарчиашвили
Ни одна страна ЕС не против предоставления статуса кандидата Грузии – Дарчиашвили
Главный дипломат Грузии уверен, что Евросовет примет положительное решение в ближайшие дни 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T14:04+0400
2023-12-12T14:04+0400
2023-12-12T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Ни одна страна Европейского Союза не выступает против предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили после министериала "Восточного партнерства" в Брюсселе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По его словам, на министерской встрече за круглым столом чувствовался настрой, что Евросоюз с интересом смотрит на будущее "Восточного партнерства". "Главный посыл, который я привез из Грузии, заключается в том, что Грузия готова продолжать свой вклад в качестве члена "Восточного партнерства" и в будущем", – заявил Дарчиашвили.Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента>>Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 11 декабря принял участие во встрече министров Восточного партнерства в Брюсселе. Глава МИД Грузии также встретился с Еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем и рядом министров иностранных дел стран ЕС. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, илья дарчиашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, брюссель, илья дарчиашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Ни одна страна ЕС не против предоставления статуса кандидата Грузии – Дарчиашвили
14:04 12.12.2023 (обновлено: 14:07 12.12.2023)
Главный дипломат Грузии уверен, что Евросовет примет положительное решение в ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Ни одна страна Европейского Союза не выступает против предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили после министериала "Восточного партнерства" в Брюсселе.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
"Мы можем сказать нашему населению, что нет страны, которая была бы против предоставления статуса кандидата Грузии. Это порождает у нас очень большие ожидания, и я уверен, что Совет примет это важное решение в ближайшие дни, до конца недели, – заявил Дарчиашвили.
По его словам, на министерской встрече за круглым столом чувствовался настрой, что Евросоюз с интересом смотрит на будущее "Восточного партнерства".
"Главный посыл, который я привез из Грузии, заключается в том, что Грузия готова продолжать свой вклад в качестве члена "Восточного партнерства" и в будущем", – заявил Дарчиашвили.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 11 декабря принял участие во встрече министров Восточного партнерства в Брюсселе. Глава МИД Грузии также встретился с Еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем и рядом министров иностранных дел стран ЕС.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.