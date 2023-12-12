https://sputnik-georgia.ru/20231212/ni-odna-strana-es-ne-protiv-predostavleniya-statusa-kandidata-gruzii---darchiashvili-284894190.html

Ни одна страна ЕС не против предоставления статуса кандидата Грузии – Дарчиашвили

Ни одна страна ЕС не против предоставления статуса кандидата Грузии – Дарчиашвили

Главный дипломат Грузии уверен, что Евросовет примет положительное решение в ближайшие дни 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T14:04+0400

2023-12-12T14:04+0400

2023-12-12T14:07+0400

политика

грузия

новости

брюссель

илья дарчиашвили

еврокомиссия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283505639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9586472ed2d6158112f23bc83391ea61.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Ни одна страна Европейского Союза не выступает против предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили после министериала "Восточного партнерства" в Брюсселе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По его словам, на министерской встрече за круглым столом чувствовался настрой, что Евросоюз с интересом смотрит на будущее "Восточного партнерства". "Главный посыл, который я привез из Грузии, заключается в том, что Грузия готова продолжать свой вклад в качестве члена "Восточного партнерства" и в будущем", – заявил Дарчиашвили.Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента>>Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 11 декабря принял участие во встрече министров Восточного партнерства в Брюсселе. Глава МИД Грузии также встретился с Еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем и рядом министров иностранных дел стран ЕС. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, илья дарчиашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз