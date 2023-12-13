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Европарламент поддержал расширение ЕС: среди прочего получение Грузией статуса кандидата

Европарламент поддержал расширение ЕС: среди прочего получение Грузией статуса кандидата

Грузия на этой неделе ждет решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T18:39+0400

2023-12-13T18:39+0400

2023-12-13T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Европарламент принял резолюцию в преддверии саммита стран Евросоюза, в которой поддержал политику расширения объединения и предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Евросовет 14-15 декабря примет итоговое решение по политике расширения ЕС и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решения Евросовета принимаются единогласно – лидерами 27 стран. Кроме того, в резолюции отмечено, что члены Европарламента приветствуют интерес и политическую волю многих стран к вступлению в ЕС и признают серьезные усилия, прилагаемые для удовлетворения требований для членства. Резолюция носит рекомендационный характер и Европарламент не участвует в принятии решений Евросовета. Ожидания в Грузии Власти Грузии надеются на положительное решение Евросовета, исходя из принятого 8 ноября отчета Еврокомиссии, согласно которому на основании выполнения страной 12 рекомендаций комиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата, с пониманием, что в будущем Грузия предпримет определенные шаги в направлении реформ. "Переломный момент" – премьер Грузии написал письма руководителям ЕС>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за день до начала саммита ЕС направил письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокосмиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС. В письме он отметил, что правительство полно решимости продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ. Кроме того, правительство Грузии в предверии саммита получило открытую поддержку большинства стран ЕС. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что "нет страны в Евросоюзе, которая была бы против предоставления статуса кандидата Грузии". Новый путь реформ Среди новых девяти условий ЕС проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация, борьба с дезинформацией, деолигархизация и другое. Власти Грузии уже начали процесс реформ для выполнения новых условий: принят новый план по борьбе с олигархами, частью которого является изменение финансирования партий в Грузии, а также ужесточение борьбы с отмыванием денег, утверждена Коммуникационная стратегия, главной целью которой является борьба с дезинформацией, идет работа над улучшением избирательной системы и над другими вопросами. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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