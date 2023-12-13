https://sputnik-georgia.ru/20231213/perelomnyy-moment--premer-gruzii-napisal-pisma-rukovoditelyam-es-284918239.html

"Переломный момент" – премьер Грузии написал письма руководителям ЕС

"Переломный момент" – премьер Грузии написал письма руководителям ЕС

Глава грузинского правительства обратился к лидерам ЕС в преддверии принятия решения о предоставлении Грузии статуса кандидата 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T13:55+0400

2023-12-13T13:55+0400

2023-12-13T13:55+0400

политика

грузия

новости

украина

молдова

испания

урсула фон дер ляйен

совет ес

еврокомиссия

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282068660_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_be3bbf4aadf40bc77c644cef0bc45cf7.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз станет переломным моментом не только для европейского будущего Грузии, но и для политики расширения ЕС, говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили к руководству ЕС. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Глава грузинского правительства направил письмо к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, к главе Еврокосмиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС. Как отметил премьер, в этом сильно конфликтующем регионе власти страны продолжают укреплять роль Грузии как опоры регионального мира и стабильности, демократического развития и сотрудничества. Ни одна страна ЕС не против предоставления статуса кандидата Грузии – Дарчиашвили>>По словам Гарибашвили, Грузия также является решающим звеном на карте глобальных связей, которое предлагает миру альтернативные маршруты для энергетического сотрудничества и развития грузооборота и торговли на Черном море. "Мы уверены, что Грузия как будущее государство-член Евросоюза сыграет важную роль в общем процветании Европы. Предоставление статуса кандидата придаст дополнительный импульс установлению прочного мира в Грузии", – говорится в письме. Будущее Грузии – в Евросоюзе, и этому нет альтернативы, подчеркнул Гарибашвили. Основываясь на прогрессе Грузии, премьер выразил уверенность в том, что ЕС примет положительное решение относительно Грузии.Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, молдова, испания, урсула фон дер ляйен, совет ес, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз