https://sputnik-georgia.ru/20231121/gruzii-budet-legche-vypolnit-novye-usloviya-es--kobakhidze-284396634.html

Грузии будет легче выполнить новые условия ЕС – Кобахидзе

Грузии будет легче выполнить новые условия ЕС – Кобахидзе

Новые девять требований Еврокомиссии являются гораздо более локальными и конкретными, чем предыдущие 12, заявил лидер правящей партии 21.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

политика

новости

еврокомиссия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Как отметил Кобахидзе, остальное зависит от рабочего процесса. При этом лидер "Грузинской мечты" подчеркнул, что процесс будет открытым. "В рамках пункта 12 мы предложили оппозиции принять участие в этом процессе, но многие из них отказались. Теперь в очередной раз будет сделано предложение. Также будет налажено сотрудничество с другими субъектами, включая неправительственные организации. С нашей стороны будет абсолютная открытость", – отметил Кобахидзе. Кобахидзе также прокомментировал заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского связи с тем, что большое количество партий в парламенте создает много разногласий, из-за чего стране сложно двигаться вперед. Власти Грузии определились с планом действий для получения статуса кандидата в ЕС >>"Я согласен с послом ЕС. Он отметил, что в большинстве стран ЕС существует высокий барьер, только в четырех странах барьер составляет 3% или ниже. В таких условиях у нас нет никаких правовых или политических обязательств снижать барьер", – заявил Кобахидзе. В оппозиции заявляют, что большинство партий не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. По словам Кобахидзе, высокий барьер имеет как плюсы, так и минусы. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, еврокомиссия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз