https://sputnik-georgia.ru/20231213/odin-iz-liderov-natsdvizheniya-pokinul-partiyu-284923624.html

Один из лидеров "Нацдвижения" покинул партию

Один из лидеров "Нацдвижения" покинул партию

Политик убежден, что деньгами деньги не победить 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T18:07+0400

2023-12-13T18:07+0400

2023-12-13T18:24+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), бывший депутат парламента Грузии Нугзар Циклаури объявил об уходе из партии из-за кланового правления, которое не может конкурировать с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По словам политика, всем известно, что председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили не является ее лидером, и нынешнее руководство ЕНД отвергло свою историю и традиции. "Мы все прекрасно знаем, откуда управляется эта ситуация", – подчеркнул Циклаури. Что касается планов на будущее, то, по словам уже бывшего лидера "Национального движения", новая партия, над названием которой пока думают, проведет учредительное собрание в конце января - начале февраля будущего года. О создании новой партии ранее заявил покинувший ряды ЕНД ее бывший председатель Ника Мелия. Эксперты не верят в "Нацдвижение": что ждет партию после ухода Мелия >>Нугзар Циклаури в 2008-2012 годах был депутатом парламента Грузии седьмого созыва по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение – победившая Грузия". В 2012-2016 годах – депутат парламента Грузии восьмого созыва по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение – "Больше пользы народу". В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили 23 ноября. Долгоиграющий конфликт О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, леван хабеишвили