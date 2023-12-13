https://sputnik-georgia.ru/20231213/okonchatelnyy-variant-gosbyudzheta-2024-goda-v-parlamente--osnovnye-prognozy-284907493.html

Окончательный вариант Госбюджета 2024 года в парламенте – основные прогнозы

Окончательный вариант Госбюджета 2024 года в парламенте – основные прогнозы

Больше всего денег из госбюджета получит министерство здравоохранения и социальной защиты 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T10:24+0400

2023-12-13T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik Окончательный проект государственного бюджета на 2024 год представлен парламенту Грузии. Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5,2 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 86 миллиардов лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 78,7 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 38% к ВВП. Новые параметры госбюджета Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 2,4 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2023 года и составят около 24,6 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,5 миллиарда лари и составят около 20,7 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2,7 миллиарда лари и составит около 25 миллиардов лари. Кто получит больше денег Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 7,8 миллиарда лари. Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи. Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Правительство Грузии подготовило окончательный вариант госбюджета на 2024 год >>Бюджет министерства регионального развития по окончательному прогнозу в 2024 году составит около 3, 4 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ. По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2,5 миллиардов лари. И основная часть средств будет направлена на повышение зарплат педагогам и приставам, а также строительство школ. Назван приоритет бюджета Грузии на 2024 год >>Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,4 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны. Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,3 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 10%. Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 27 миллионов лари, а бюджет администрации президента – 9,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, парламент грузии, бюджет грузии