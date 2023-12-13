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За день до решения: Евросовет опубликовал заключение по Грузии

За день до решения: Евросовет опубликовал заключение по Грузии

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Европейский Совет за несколько дней до итогового решения о присвоении Грузии статуса кандидата призвал все политические силы в... 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Европейский Совет за несколько дней до итогового решения о присвоении Грузии статуса кандидата призвал все политические силы в стране продемонстрировать конструктивное сотрудничество, преодолеть поляризацию и воздержаться от действий, углубляющих политическую напряженность. Генеральный секретариат Европейского совета опубликовал заключение о расширении Евросоюза 13 декабря. В документе отмечено, что Совет рассматривает доклад и рекомендации Еврокомиссии по Грузии от 8 ноября и ожидает дальнейшего рассмотрения этого вопроса. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Совет здесь же призвал Грузию продемонстрировать четкую приверженность ценностям ЕС, продолжить процесс реформ и выполнить условия Еврокомиссии."Совет приветствует в целом хорошие правовые рамки, институциональную структуру и энергичное гражданское общество, включая наблюдательные организации, и заявляет, что эти элементы обеспечивают Грузии прочную основу для продвижения демократических реформ", - говорится в заключении. Тут же подчеркнуто, что приоритетом страны должны оставаться реформы, связанные с правосудием и верховенством закона."Совет также призывает Грузию обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс, особенно в 2024 году... А также полностью выполнить рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ и Совета Европы/Венецианской комиссии последних выборов", - говорится в заключении. Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента>>Помимо Грузии, заключение касается шести стран-партнеров на Балканах, Турции, Украины и Молдовы. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, осталось несколько дней до решения Европейского совета, которое выведет Грузию на следующий этап на пути к членству в ЕС. "Сегодня осталось всего несколько дней до решения Европейского совета относительно статуса кандидата Грузии, которое выведет Грузию на следующий этап на пути к членству в ЕС. Мы идем общим путем", - заявил Герчинский. Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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