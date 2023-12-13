https://sputnik-georgia.ru/20231213/predposylok-dlya-povysheniya-tsen-na-benzin-net--agentstvo-konkurentsii-284907317.html
Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции
Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции
Улучшение конкуренции на грузинском рынке привело к улучшению регулирования цен, заявил глава антимонопольной службы 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T09:01+0400
2023-12-13T09:01+0400
2023-12-13T09:04+0400
грузия
экономика
новости
ираклий леквинадзе
бензин
цены на топливо
агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Рынок топлива стабилен и не ожидается резкого повышения цен на бензин, заявил председатель Национального агентства по конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе. Ряд грузинских СМИ распространил информацию о резком росте цен на бензин, что может стать причиной нового роста цен на продовольствие. При этом он отметил, что улучшение конкуренции на грузинском рынке привело к улучшению регулирования цен. "Качество конкуренции также улучшилось по сравнению с прошлым годом, и ценообразование полностью подвержено влиянию рыночных факторов. В частности, об этом говорят низкие показатели рентабельности компаний, а также небольшие различия в ценах на один и тот же вид топлива между мелкими и крупными сетями", – сказал Леквинадзе. По его словам, несмотря на разницу цен между российским и европейским топливом, цены практически сравнялись. Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики >>"В настоящее время российское топливо имеет определенное преимущество по стоимости, хотя такой резкой разницы между стоимостью европейского и российского топлива, как в прошлом году, нет. Прогнозировать российский рынок очень сложно, хотя сегодня не наблюдается ни глобальных, ни внутренних факторов, которые могли бы вызвать резкие колебания цен", – сказал Леквинадзе. В январе-ноябре 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 1092,5 тысячи тонн, на 3,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. Россия снимает запрет на экспорт бензина >>С начала года наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 691,7 тысячи тонн, что составляет 63,3% всего импорта. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, бензин, цены на топливо, агентство конкуренции грузии
грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, бензин, цены на топливо, агентство конкуренции грузии
Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции
09:01 13.12.2023 (обновлено: 09:04 13.12.2023)
Улучшение конкуренции на грузинском рынке привело к улучшению регулирования цен, заявил глава антимонопольной службы
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Рынок топлива стабилен и не ожидается резкого повышения цен на бензин, заявил председатель Национального агентства по конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе.
Ряд грузинских СМИ распространил информацию о резком росте цен на бензин, что может стать причиной нового роста цен на продовольствие.
"Цена на топливо в Грузии регулируется ценой на мировом рынке и курсом валюты. Международные цены стабильны, в последний месяц наблюдается тенденция к снижению, обменный курс лари стабилен. В последние несколько недель цена в компаниях-продавцах была стабильной и не менялась в сторону роста. Ожиданий резкого изменения цен на данном этапе не нет", – сказал Леквинадзе.
При этом он отметил, что улучшение конкуренции на грузинском рынке привело к улучшению регулирования цен.
"Качество конкуренции также улучшилось по сравнению с прошлым годом, и ценообразование полностью подвержено влиянию рыночных факторов. В частности, об этом говорят низкие показатели рентабельности компаний, а также небольшие различия в ценах на один и тот же вид топлива между мелкими и крупными сетями", – сказал Леквинадзе.
По его словам, несмотря на разницу цен между российским и европейским топливом, цены практически сравнялись.
"В настоящее время российское топливо имеет определенное преимущество по стоимости, хотя такой резкой разницы между стоимостью европейского и российского топлива, как в прошлом году, нет. Прогнозировать российский рынок очень сложно, хотя сегодня не наблюдается ни глобальных, ни внутренних факторов, которые могли бы вызвать резкие колебания цен", – сказал Леквинадзе.
В январе-ноябре 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 1092,5 тысячи тонн, на 3,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года.
С начала года наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 691,7 тысячи тонн, что составляет 63,3% всего импорта.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.