https://sputnik-georgia.ru/20231213/predposylok-dlya-povysheniya-tsen-na-benzin-net--agentstvo-konkurentsii-284907317.html

Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции

Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции

Улучшение конкуренции на грузинском рынке привело к улучшению регулирования цен, заявил глава антимонопольной службы 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T09:01+0400

2023-12-13T09:01+0400

2023-12-13T09:04+0400

грузия

экономика

новости

ираклий леквинадзе

бензин

цены на топливо

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Рынок топлива стабилен и не ожидается резкого повышения цен на бензин, заявил председатель Национального агентства по конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе. Ряд грузинских СМИ распространил информацию о резком росте цен на бензин, что может стать причиной нового роста цен на продовольствие. При этом он отметил, что улучшение конкуренции на грузинском рынке привело к улучшению регулирования цен. "Качество конкуренции также улучшилось по сравнению с прошлым годом, и ценообразование полностью подвержено влиянию рыночных факторов. В частности, об этом говорят низкие показатели рентабельности компаний, а также небольшие различия в ценах на один и тот же вид топлива между мелкими и крупными сетями", – сказал Леквинадзе. По его словам, несмотря на разницу цен между российским и европейским топливом, цены практически сравнялись. Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики >>"В настоящее время российское топливо имеет определенное преимущество по стоимости, хотя такой резкой разницы между стоимостью европейского и российского топлива, как в прошлом году, нет. Прогнозировать российский рынок очень сложно, хотя сегодня не наблюдается ни глобальных, ни внутренних факторов, которые могли бы вызвать резкие колебания цен", – сказал Леквинадзе. В январе-ноябре 2023 года импорт бензина и дизельного топлива в Грузию составил 1092,5 тысячи тонн, на 3,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. Россия снимает запрет на экспорт бензина >>С начала года наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован из России – 691,7 тысячи тонн, что составляет 63,3% всего импорта. В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий леквинадзе, бензин, цены на топливо, агентство конкуренции грузии