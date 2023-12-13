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Саммит Евросоюза в Брюсселе – Грузия в режиме ожидания

Саммит Евросоюза в Брюсселе – Грузия в режиме ожидания

В Брюсселе 14 декабря стартовал саммит ЕС, на котором, среди прочих вопросов, будет принято решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на... 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T23:21+0400

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Для Грузии это уже вторая попытка получить статус кандидата в ЕС. Страна подала заявку в марте 2022 года, на пять лет раньше, чем планировали власти Грузии изначально. Тогда же заявки в ЕС подали Украина и Молдова.Уже в июне лидеры стран ЕС предоставили Грузии "европейскую перспективу" и выразили готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Теперь на саммите, который продлится 14 и 15 декабря, будет рассматриваться вопрос предоставления Грузии статуса кандидата и начало переговоров по членству с Молдовой, Украиной и Босней и Герцеговиной. Повестку дня саммита озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Между тем Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил важность для стран ЕС выполнить свои обещания. Однако при этом лидеры Евросоюза не скрывают, что предстоящая на саммите дискуссия будет сложной. Согласно регламенту Саммита, решение может быть принято, если есть согласие всех 27 стран ЕС. Главная сложность саммита – позиция Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Что касается Грузии, то, согласно последним данным МИД Грузии, вопрос предоставления Грузии статуса кандидата поддерживают все страны ЕС. При этом в Тбилиси уже запланирован праздник на случай положительного решения, и жители Грузии смогут с размахом отметить новый шаг на пути к ЕС.Стремление в ЕС по-грузинскиО том, что Грузия движется в сторону вступления в ЕС и власти должны предпринимать все усилия для евроинтеграции, прописано в главном законе страны – Конституции Грузии. Согласно опросам общественного мнения, стремление Грузии стать полноправным членом ЕС поддерживают от 70 до 80 процентов населения страны. И пока власти Грузии работали над решением вопроса внутри страны, президент Грузии инициировала подписание петиции, в которой открыто говорится о поддержке населением ЕС "Наш голос – Европе". Петицию подписали десятки тысяч известных в Грузии представителей общественности и рядовых граждан. "Ваш голос ясно и громко слышен в Брюсселе, и я надеюсь, что он будет также понятен в столицах всех 27 стран-членов ЕС", – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. На что надеется Грузия Власти Грузии надеются на положительное решение Евросовета, исходя из принятого 8 ноября отчета Еврокомиссии, согласно которому на основании выполнения страной 12 рекомендаций, комиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата, с пониманием, что в будущем Грузия предпримет определенные шаги в направлении реформ.При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое."Переломный момент" – премьер Грузии написал письма руководителям ЕС>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за день до начала саммита ЕС направил письма президенту Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокосмиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС.В письмах он отметил, что правительство полно решимости продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ.Кроме того, правительство Грузии в преддверии саммита получило открытую поддержку большинства стран ЕС. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что "нет страны в Евросоюзе, которая была бы против предоставления статуса кандидата Грузии".Новый путь реформСреди новых девяти условий ЕС – проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация, борьба с дезинформацией, деолигархизация и другое.Власти Грузии уже начали процесс реформ для выполнения новых условий: принят новый план по борьбе с олигархами, частью которого является изменение финансирования партий в Грузии, а также ужесточение борьбы с отмыванием денег, утверждена Коммуникационная стратегия, главной целью которой является борьба с дезинформацией, идет работа над улучшением избирательной системы и над другими вопросами.Новые условия Евросоюза выполнить проще - лидер "Грузинской мечты">>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.Что даст Грузии статус кандидата Статус кандидата в ЕС для Грузии в первую очередь означает признание частью большой европейской семьи. В целом же статус кандидата даст стране новый пакет реформ и необходимость привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами. Кроме того, статус кандидата является и гарантией стабильности внешней политики страны, а также открывает новые возможности и перспективы для граждан. Только после предоставление стране статуса кандидата Еврокомиссия может предложить государству-кандидату рамочные переговоры, которые также должны быть единогласно одобрены двадцатью семью членами ЕС. Переговоры касаются 35 разделов, сгруппированных в шесть основных кластеров. К ним относятся: основы (фундаментальные принципы); внутренние рынки; конкурентоспособность и инклюзивный рост; "зеленая политика" в повестке дня и устойчивое взаимодействие; ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность; внешние отношения. Этот сбор общих законов, прав и обязанностей, связывающий всех членов ЕС, который также известен под названием "acquis communautaire". Государства-кандидаты должны принять его и внедрить, прежде чем получат возможность присоединиться к европейскому сообществу.Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Кроме того Грузия работает в направлении сезонного трудоустройства граждан в странах ЕС, усилением связей в сфере образования и укреплением торговых отношений.Подписание Соглашение об ассоциации дало возможность Грузии начать работу над реформированием законодательства задолго до получения статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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