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ЕС готов к расширению – канцлер Германии

ЕС готов к расширению – канцлер Германии

Расширение будет рассматриваться в отношении балканских стран, Молдовы, Украины и Грузии 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T16:21+0400

2023-12-14T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Евросоюз готов к расширению, в том числе к предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в объединение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам. В Брюсселе стартовал саммит ЕС, на котором среди прочих вопросов будет принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.Мы поддерживаем предложенное Еврокомиссией расширение, добавил он. Еврокомиссия 8 ноября опубликовала отчет, согласно которому на основании выполнения страной 12 рекомендаций комиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата, с пониманием, что в будущем Грузия предпримет определенные шаги в направлении реформ. Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за день до начала саммита ЕС направил письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС. В письме он отметил, что правительство полно решимости продолжать и ускорять реализацию необходимых реформ. Кроме того, правительство Грузии в преддверии саммита получило открытую поддержку большинства стран ЕС. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что "нет страны в Евросоюзе, которая была бы против предоставления статуса кандидата Грузии". Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Грузия реализует крупные проекты для интеграции в транспортную сеть Европы – замминистра>>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, молдова, украина, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет ес, германия