https://sputnik-georgia.ru/20231214/sredniy-koridor-i-globalnye-proekty-gruzii--zamministra-o-perspektivakh-novogo-puti-284960380.html

Средний коридор и глобальные проекты Грузии – замминистра о перспективах нового пути

Средний коридор и глобальные проекты Грузии – замминистра о перспективах нового пути

В последнее время Средний коридор приобретает все большее значение и Грузия осуществляет множество масштабный проектов, заявил замминстра 14.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-14T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Власти Грузии хотят сделать Средний коридор эффективным альтернативным маршрутом и эта цель близка, заявил заместитель министра экономики Ираклий Надареишвили на дискуссии в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В своем выступлении замминистра остановился на возможностях развития Грузии и Среднего коридора. "Уникальное расположение Грузии дает значительные преимущества Среднему коридору как региональному логистическому и транзитному узлу", – сказал Надареишвили. По его словам, в последнее время Средний коридор приобретает все большее значение и отметил, что Грузия осуществляет множество масштабный проектов. Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество >>Среди них Ираклий Надареишвили назвал проект глубоководного морского порта Анаклия, целью которого является довести минимальную , автодорогу Восток-Запад, модернизацию железной дороги, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а также проекты подводного электрокабеля и интернет-кабеля через Черное море. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике>>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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