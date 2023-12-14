https://sputnik-georgia.ru/20231214/sredniy-koridor-i-globalnye-proekty-gruzii--zamministra-o-perspektivakh-novogo-puti-284960380.html
Средний коридор и глобальные проекты Грузии – замминистра о перспективах нового пути
Средний коридор и глобальные проекты Грузии – замминистра о перспективах нового пути
В последнее время Средний коридор приобретает все большее значение и Грузия осуществляет множество масштабный проектов, заявил замминстра 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T23:35+0400
2023-12-14T23:35+0400
2023-12-14T23:43+0400
грузия
экономика
новости
транспорт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282112163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a81301a5dde143936c0c0399f974295.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Власти Грузии хотят сделать Средний коридор эффективным альтернативным маршрутом и эта цель близка, заявил заместитель министра экономики Ираклий Надареишвили на дискуссии в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В своем выступлении замминистра остановился на возможностях развития Грузии и Среднего коридора. "Уникальное расположение Грузии дает значительные преимущества Среднему коридору как региональному логистическому и транзитному узлу", – сказал Надареишвили. По его словам, в последнее время Средний коридор приобретает все большее значение и отметил, что Грузия осуществляет множество масштабный проектов. Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество >>Среди них Ираклий Надареишвили назвал проект глубоководного морского порта Анаклия, целью которого является довести минимальную , автодорогу Восток-Запад, модернизацию железной дороги, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а также проекты подводного электрокабеля и интернет-кабеля через Черное море. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике>>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282112163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7761fb0f343086b4840794039ca6b648.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, транспорт в грузии
грузия, экономика, новости, транспорт в грузии
Средний коридор и глобальные проекты Грузии – замминистра о перспективах нового пути
23:35 14.12.2023 (обновлено: 23:43 14.12.2023)
В последнее время Средний коридор приобретает все большее значение и Грузия осуществляет множество масштабный проектов, заявил замминстра
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Власти Грузии хотят сделать Средний коридор эффективным альтернативным маршрутом и эта цель близка, заявил заместитель министра экономики Ираклий Надареишвили на дискуссии в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
"У нас есть сильное желание сделать Средний коридор эффективным альтернативным маршрутом, и мы считаем, что при тесном сотрудничестве эта цель ближе, чем когда-либо", – сказал Надареишвили.
В своем выступлении замминистра остановился на возможностях развития Грузии и Среднего коридора.
"Уникальное расположение Грузии дает значительные преимущества Среднему коридору как региональному логистическому и транзитному узлу", – сказал Надареишвили.
По его словам, в последнее время Средний коридор приобретает все большее значение и отметил, что Грузия осуществляет множество масштабный проектов.
Среди них Ираклий Надареишвили назвал проект глубоководного морского порта Анаклия, целью которого является довести минимальную , автодорогу Восток-Запад, модернизацию железной дороги, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а также проекты подводного электрокабеля и интернет-кабеля через Черное море.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.