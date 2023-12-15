https://sputnik-georgia.ru/20231215/parlament-gruzii-prinyal-gosbyudzhet-strany-na-2024-god-284975436.html

Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2024 год

Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2024 год

Больше всего денег из госбюджета получит министерство здравоохранения и социальной защиты 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T15:26+0400

2023-12-15T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik Парламент Грузии утвердил проект государственного бюджета на 2024 год, который определит основные финансовые параметры для Грузии на будущий год.Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5,2%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 86 миллиардов лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 78,7 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 38% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 2,4 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2023 года и составят около 24,6 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 2,5 миллиарда лари и составят около 20,7 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2,7 миллиарда лари и составит около 25 миллиардов лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 7,8 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Правительство Грузии подготовило окончательный вариант госбюджета на 2024 год >>Бюджет министерства регионального развития по окончательному прогнозу в 2024 году составит около 3, 4 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2,5 миллиарда лари. И основная часть средств будет направлена на повышение зарплат педагогам и приставам, а также на строительство школ.Назван приоритет бюджета Грузии на 2024 год >>Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,4 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,3 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 10%.Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 27 миллионов лари, а бюджет администрации президента – 9,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, парламент грузии, бюджет грузии